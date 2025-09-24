Dortmund acelera negociaciones por la renovación de Adeyemi

El futuro de Karim Adeyemi en el Borussia Dortmund comienza a definirse. El club alemán, con Sebastian Kehl a la cabeza de la dirección deportiva, ya mantuvo reuniones iniciales con el reconocido agente Jorge Mendes. El objetivo principal es extender el contrato del atacante alemán y evitar cualquier incertidumbre en las próximas temporadas.

Adeyemi, prioridad absoluta para el Borussia Dortmund

Actualmente, el vínculo de Adeyemi con el Dortmund lo mantiene como uno de los jóvenes talentos más importantes del proyecto deportivo. El club trabaja en una renovación que se extendería al menos hasta 2029, reforzando la confianza en su proyección. Además, no se descarta un aumento salarial que lo ubicaría en torno a los 7 millones de euros anuales, cifra que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor pagos del plantel.

La directiva del BVB considera fundamental cerrar el acuerdo antes de la próxima primavera. La idea es evitar que el jugador entre en su último año de contrato sin certezas sobre su futuro, una situación que podría debilitar al club en las negociaciones.

¿Qué pasa si Adeyemi no renueva?

La postura de Borussia Dortmund es clara: si Adeyemi decide no extender su contrato, el club lo pondrá en venta en el verano de 2026. De esta forma, el BVB busca asegurarse un retorno económico por uno de sus talentos más cotizados en el mercado europeo.

El delantero, que llegó con grandes expectativas desde el RB Salzburg, sigue siendo considerado clave en la ofensiva del equipo. A sus 22 años, Adeyemi representa presente y futuro, por lo que su continuidad es una de las principales apuestas de Dortmund para consolidarse en la Bundesliga y seguir siendo competitivo en Europa.

La próxima decisión marcará no solo el futuro de Adeyemi, sino también la estrategia deportiva y económica del Borussia Dortmund en los próximos años.