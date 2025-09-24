¿Conflicto en puerta? La interna entre Kompany y Hoeness por Nico Jackson

Las recientes declaraciones de Uli Hoeneß sobre Nicolas Jackson no han tenido impacto en Vincent Kompany. El entrenador dejó claro que esas palabras carecen de importancia en su trabajo diario. Para él, lo fundamental es lo que sucede dentro del vestuario y en el terreno de juego, sin dejarse distraer por factores externos.

Jackson, pieza clave en el proyecto de Kompany

Más allá de las opiniones externas, Kompany mantiene su confianza en Jackson como parte fundamental del equipo. El delantero ha demostrado ser un jugador con gran energía, algo que el técnico ha resaltado en múltiples ocasiones. Según el entrenador, la intensidad y actitud de Jackson son un reflejo de lo que pretende imponer como identidad en el club.

En reuniones internas, Kompany elogió el rendimiento general de su plantilla, destacando: “La energía que estamos aportando al campo es excepcional”. Ese entusiasmo colectivo también se ve representado en Jackson, quien con su esfuerzo se gana la confianza del cuerpo técnico y sus compañeros.

Kompany se distancia de la política interna del club

Uno de los aspectos más destacados de la gestión de Kompany es su decisión de mantenerse alejado de la política interna de la institución. A diferencia de muchos de sus predecesores, el entrenador no busca involucrarse en disputas dirigenciales o declaraciones mediáticas. Su prioridad es clara: potenciar a jugadores como Jackson y fortalecer la cohesión del grupo.

El enfoque del técnico belga apunta a crear un entorno en el que los futbolistas puedan crecer sin distracciones externas. En ese marco, Jackson se consolida como un futbolista de presente y futuro, respaldado por un entrenador que apuesta por la energía, la disciplina y el compromiso colectivo.