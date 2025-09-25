La nueva estructura de liderazgo en el vestuario de Bayern

La salida de Thomas Müller del Bayern Munich, rumbo al Vancouver Whitecaps, marcó un cambio significativo dentro del vestuario del Rekordmeister. Su partida dejó un vacío de liderazgo que, según informan medios alemanes, ahora se distribuye entre varios jugadores clave del plantel.

Entre los principales referentes se encuentran Manuel Neuer y Joshua Kimmich, quienes forman parte del consejo directivo del equipo. A ellos se suman Harry Kane, el reciente fichaje Jonathan Tah, Leon Goretzka y Serge Gnabry, quienes asumirán un papel más influyente en la plantilla del Bayern.

Harry Kane y el nuevo liderazgo en el Bayern

En una entrevista con Bild, Harry Kane reconoció la importancia de Müller en el vestuario del Bayern Munich. “Thomas siempre fue un líder fuerte, pero ahora tenemos otros referentes como Josh, Manu, Serge y algunos más. Su salida nos empuja a dar un paso al frente”, señaló el delantero inglés.

Kane destacó que, aunque es imposible reemplazar a Müller individualmente, el grupo se fortalece al compartir responsabilidades. “Tenemos un ambiente muy fuerte ahora mismo, el equipo tiene un gran sentido de unidad, y así es como comenzamos la temporada”, agregó el goleador.

Christoph Freund y la visión institucional

El director deportivo Christoph Freund también se refirió a la nueva dinámica del vestuario del Bayern Munich. “Thomas Müller es una leyenda. Es imposible reemplazarlo de manera individual, por su tiempo en el club y su personalidad única. Pero el equipo ha sabido adaptarse muy bien y ahora las cosas están más repartidas”, explicó en declaraciones a Bild.

Freund destacó que el ambiente actual del Bayern es positivo y que los jugadores han sabido asumir sus nuevos roles con naturalidad. Con esta estructura compartida de liderazgo, el club alemán busca encarar con confianza una temporada llena de desafíos.