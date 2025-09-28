El «Fenómeno Chema» se lleva por delante a Karazor

Hoeneß introdujo al español para acompañar a Angelo Stiller y eso lo ha llevado a sentar a quien el año pasado era inamovible, Atakan Karazor, que además es el capitán del VfB Stuttgart. El turco no está a un buen nivel y Chema Andrés está siendo el mejor escudero para el mediocentro muniqués en este inicio de temporada.

Un Erasmus exitoso hasta el momento

Chema Andrés es canterano del Real Madrid y tras las salidas de Kroos y Modrić parecía que podría hacerse con un hueco en el primer equipo, sobre todo con la nueva etapa que comenzaba en el Bernabéu con Xabi Alonso al frente de la plantilla del múltiple campeón europeo. Sin embargo, pese a la salida del genio croata, en el club blanco no contrataron a ningún centrocampista, e incluso el propio Chema acabó saliendo al Stuttgart a cambio de tres millones y una futura opción de recompra.

Los nuevos comienzos siempre son difíciles y Chema Andrés lo sabe bien, pues comenzó siendo suplente y le costó pelearle el puesto al inamovible binomio Stiller – Karazor, pero lo consiguió poco a poco y a cuentagotas fue aportando con su fútbol hasta hacerse con el sitio del capitán, que no está brillando en este inicio de temporada.

Un nuevo ídolo, una nueva estrella

En Alemania ya lo comparan con Felipe VI por sus características físicas y su altura. De esta última saca grandes ventajas para proteger el balón y generar oportunidades o tratar el balón, no por nada lleva ya una asistencia y un gol en 130 minutos en la Bundesliga, a la que ya hay que sumarle la de la Supercopa, cuando consiguió cazar un balón aéreo para asistir a Leweling.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Ante el Celta en Europa League hizo un gran partido y solamente cuando entró Karazor al campo se desmoronó por completo el Stuttgart, poniendo en peligro la renta de dos goles, que luego se vio reducida a solo uno por el tanto de Borja Iglesias.

El Stuttgart se frota las manos

Con un valor de apenas 800.000 euros, Andrés no para de crecer en Baden-Württemberg y ya sorprende a toda Alemania con sus grandes actuaciones, ya que no había pisado la élite de manera continua hasta que los vigentes campeones de DFB-Pokal apostaron por él. El club español guarda un 50% de sus derechos, por lo que cobrarían la mitad de un futuro traspaso.

De momento, en ese rol de «destructor-recuperador» está brillando y maravillando a propios y extraños, creciendo a pasos agigantados y demostrando que, una vez más, en el Santiago Bernabéu se ha vuelto a cometer el error de no confiar en la cantera.