Borussia Dortmund, un equipo de primeros tiempos

El Borussia Dortmund se impuso por 0-2 al Mainz 05 y estableció un nuevo récord en la Bundesliga: se fue al descanso ganando por décimo partido consecutivo.

La letalidad del Borussia Dortmund en los 45 minutos iniciales

El Borussia Dortmund ha ido ganando al descanso en sus últimos 10 partidos de la Bundesliga, independientemente del resultado final: Mainz (2:0), Wolfsburg (1:0), Heidenheim (2:0), Union Berlin (3:0), St. Pauli (3:3), Holstein Kiel (3:0), Bayer Leverkusen (4:2), Wolfsburg (4:0), Hoffenheim (3:2) y Borussia Mönchengladbach (3:2). El último equipo al que no pudo hacerlo ante el FC Bayern München, en el último 2:2 entre ambos.

Ayer, Daniel Svensson abrió el marcador para el Borussia Dortmund, anotando su segundo gol en la Bundesliga con su nuevo club tras culminar un excelente contraataque después de que Paul Nebel, del Mainz 05, estrellara el balón en el poste de Gregor Kobel en la portería contraria. Karim Adeyemi amplió la ventaja del BVB en el minuto 40 tras otro magnífico contraataque.

Kovač, satisfecho con el andar de Las Abejas

Tras el partido, Kovač elogió a su plantel tras una nueva victoria:

«El equipo jugó con mucha disciplina y organización durante los 90 minutos. Marcamos los goles en el momento justo y tuvimos algo de suerte con el disparo que dio en el poste, lo que nos permitió marcar nuestro primer gol justo después. Hoy vi a un equipo que terminó el partido como debíamos fuera de casa. No encajamos ningún gol, o al menos muy poco. Así que estoy muy contento y orgulloso de los chicos por su buen desempeño».