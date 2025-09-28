Luis Díaz habló sobre su rápida integración en el FC Bayern München

Luis Díaz ha tenido un arranque de temporada formidable con el FC Bayern München y, en una entrevista, habló de su adaptación al cuadro bávaro.

Díaz agradece la ayuda de sus compañeros del FC Bayern

Luego de su exitoso paso por el Liverpool, Díaz cayó de la mejor forma al FC Bayern, con un inicio arrollador en Bundesliga, DFB-Pokal y Champions League. Mientras tanto, sigue adaptándose a la forma de juego de Vincent Kompany y al estilo de la Bundesliga, algo que se lo han puesto «muy fácil», según relató al periódico BILD:

«El equipo me lo está poniendo muy fácil en el campo. Tenemos muchos grandes jugadores, sobre todo arriba, que no solo piensan en marcar goles, sino que también ayudan a sus compañeros. Eso me da mucha seguridad y confianza. Es increíble jugar al ataque con ellos. Tienen muchísima calidad. Estoy muy contento y me siento aún mejor y más cómodo».

A pesar de no hablar alemán ni dominar el inglés, el colombiano se las arregla para comunicarse con el plantel:

«No muchos en nuestro equipo hablan español, pero Serge Gnabry y Joshua Kimmich pueden ayudarme mucho, y lo han hecho. Todo el equipo me está ayudando. El vestuario está unido, tranquilo y con los pies en la tierra. Es muy familiar. Eso, y la confianza que el entrenador me brindó desde el principio, fue muy importante para mi gran comienzo aquí en Múnich».

La adaptación al día a día en Múnich

Díaz se mostró muy comprometido con la mejora de su comunicación en Alemania. No obstante, no tiene en mente, por el momento, dedicarse a aprender el idioma alemán. Su objetivo es concentrarse más en perfeccionar su inglés:

«Actualmente, me estoy concentrando más en perfeccionar mi inglés para poder comunicarme aún mejor lo más rápido posible».

Sobre su vida personal, Díaz relató detalles de su día a día en Alemania junto a su familia. La ciudad de Múnich le ha parecido «espectacularmente hermosa»:

«Sinceramente, no me lo esperaba. La gente es muy amable conmigo y con mi familia, y hay mucho que hacer aquí con los niños. Hemos visitado los hermosos parques muchas veces y también disfrutamos probando restaurantes».