El Union busca reencontrarse con la victoria ante un Gladbach necesitado
El 1. FC Union Berlin inaugura este viernes 17 de octubre la séptima jornada de la Bundesliga recibiendo en la Alte Försterei al Gladbach, actual penúltimo clasificado. El partido comenzará a las 20:30 horas bajo los focos de Köpenick, en un escenario que promete intensidad y necesidad a partes iguales. El Union llega en la decimotercera posición con dos victorias, un empate y tres derrotas, mientras que su rival apenas ha sumado tres puntos tras un inicio de temporada para olvidar. Los de Steffen Baumgart buscarán reencontrarse con la victoria tras el 0-0 ante el HSV y la derrota por 2-0 en Leverkusen, en una noche que puede servir para recuperar confianza y sensaciones.
El Borussia, por su parte, atraviesa un momento delicado. Más allá del ajustado triunfo en la primera ronda de la DFB Pokal, los “Potros” solo han cosechado tres empates y tres derrotas en la Bundesliga, algunas de ellas especialmente duras, como el 0-4 frente al Werder Bremen o el 4-6 en casa ante el Eintracht Frankfurt. Esos tropiezos, sumados a un rendimiento irregular, han dejado al equipo en la penúltima plaza y forzaron la salida del técnico Gerardo Seoane, sustituido de forma interina por el exjugador Eugen Polanski. En la dirección deportiva también hubo cambios: Roland Virkus fue relevado por Rouven Schröder, encargado de liderar una reconstrucción que podría intensificarse en el mercado de invierno.
Un duelo con historia y necesidad de puntos entre Union y Gladbach
Tras un comienzo fulgurante de sus atacantes, los Ilic, Burke, Ansah y compañía llevan dos jornadas con la pólvora mojada y buscarán recuperar el olfato goleador que se pudo ver en los encuentros contra el Stuttgart o el Eintracht. La defensa parece que se ha estabilizado desde la vuelta de Diogo Leite al XI pero como dice Steffen Baumgart “Solo podremos contrarrestarlo si encontramos nuestras propias soluciones, y eso pasa por tener más posesión del balón”. Los Eisernen son uno de los equipos de la Bundesliga que menos balón toca de la competición y eso les perjudica en algunos momentos.
Por su parte, el Borussia Mönchengladbach, con cinco títulos de campeón de Alemania y dos DFB Pokal en su museo, vive lejos de su época dorada. A pesar de varias temporadas exitosas, su lugar habitual ha sido la zona media de la tabla. Este curso no ha sido la excepción, pese a los refuerzos veraniegos como Shuto Machino (Kiel), Jens Castrop y Giovanni Reyna, llamados a acompañar al delantero Haris Tabakovic, máximo goleador del equipo con dos tantos. Con la salida de Gerardo Seoane, en el club se confía en que el grupo se estabilice y recupere competitividad antes del parón invernal.
Pero en Berlín no será fácil como dice su entrenador: “Union Berlin, viernes por la noche, con los focos encendidos… no hace falta decir más. Será un partido muy intenso. Sabemos lo que nos espera: fuerza, ritmo e intensidad”. Ambos equipos llegan con cuentas pendientes y con la urgencia compartida de volver a sumar, en un duelo que promete emociones fuertes en la Alte Försterei. Os esperamos desde las 20.30 (Hora local)