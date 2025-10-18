El análisis de una gran victoria del Union Berlin ante Gladbach

El Union Berlin se impone 3-1 al Borussia Mönchengladbach en una noche de gran ambiente y fútbol intenso.

Inicio demoledor con doblete de Doekhi

La Alte Försterei volvió a ser una fiesta desde mucho antes del pitido inicial. Con el estadio lleno y las bufandas ondeando al ritmo del Eisern Union, el equipo de Steffen Baumgart saltó al campo empujado por una afición que nunca dejó de cantar. El ambiente fue el de las grandes noches de Köpenick: mucho ruido y una comunión perfecta entre grada y jugadores.

El Union salió decidido a mandar y encontró recompensa enseguida. En apenas tres minutos, Danilho Doekhi abrió el marcador de cabeza tras un córner de Trimmel. El dominio fue absoluto en los primeros compases, y el propio defensor neerlandés firmó el 2-0 tras aprovechar un rebote en el área. Su doblete encendió aún más el estadio y dio la sensación de que la noche sería tranquila para los locales.

Sin embargo, el Borussia no bajó los brazos. Antes del descanso, Haris Tabakovic recortó distancias con un disparo ajustado al palo que devolvió la tensión al encuentro. Los visitantes ganaron confianza y empezaron a poner a prueba a la zaga berlinesa, mientras Baumgart pedía calma desde el banquillo.

Sufrimiento y resistencia del Union ante el Gladbach en la segunda mitad

La segunda parte fue más trabada y física. El Gladbach adelantó líneas y forzó al Union a defender más cerca de su portería. Frederik Rönnow respondió con seguridad bajo los palos y la defensa, liderada por Doekhi y Leite, aguantó con firmeza los intentos de empate. Fue el tramo de mayor sufrimiento, incluso con un gol anulado pero sostenido por la energía del público.

Cuando el partido parecía entrar en terreno peligroso, apareció el capitán. En el minuto 81, Rani Khedira cazó un balón suelto tras una falta lateral y lo envió directo al fondo de la red. El 3-1 desató la celebración definitiva en las gradas y aseguró tres puntos de oro para un Union que necesitaba volver a ganar.

El triunfo refuerza la confianza del equipo y confirma la fortaleza del Union en casa. Bajo los focos y con el aliento de su gente, el conjunto de Köpenick mostró carácter, trabajo y como no, unión. Tres puntos importantísimos que llegan en el momento justo para mirar con optimismo lo que viene en las próximas semanas.