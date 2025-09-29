Athletic Club llega a Dortmund con su campaña Follow Something Unique

El Athletic Club organiza una previa de Champions entre aficiones con un programa lleno de valores: Walking Football con Gurpegui de capitán en las instalaciones del Borussia, plantación de un roble y tercer tiempo de hermanamiento futbolero

En Europa, quien conoce al Athletic Club sabe que su filosofía es única. Pero quizá hay quien no sepa que esa forma de competir tiene un sentido y representa una forma de concebir el fútbol y la vida. Para la familia athleticzale un desplazamiento de Champions es mucho más que un partido de fútbol, incluso cuando el choque se celebra en un estadio mítico como el del Borussia Dortmund y su legendario Muro Amarillo (Gelbe Wand), la grada de pie más impresionante del continente.



Como ocurre con la propia filosofía del Club, el viaje – el medio – es tan importante como el partido – el fin – y, por eso, la hinchada zurigorri intenta estar la víspera o muy pronto por la mañana, para así poder disfrutar del día en la ciudad y dejar su carta de presentación: una afición mayoritariamente familiar – qué otra cosa es una cuadrilla –, respetuosa, alegre, orgullosa de su identidad y con ganas de hacer del fútbol una fiesta.



Encuadrado en la campaña #FollowSomethingUnique, la Fundación Athletic Club ha organizado una previa de Champions entre aficiones para sumarse a ese buen ambiente habitual de los desplazamientos rojiblancos.



Programa Follow Something Unique en Dortmund

Para empezar la jornada haciendo algo de deporte, un partido de Walking Football vistiendo la camiseta del Athletic junto a, nada más y nada menos, que Carlos Gurpegui de capitán. El lugar, las instalaciones del Borussia Dortmund, junto al Signal Iduna Park. La hora, las 10:30, con convocatoria a las 10:00 para vestirse de corto y calentamiento. El rival, un equipo formado por aficionados y aficionadas del equipo alemán.

111 athleticzales se han apuntado al partido de Walking Football entre representantes de las aficiones del Borussia Dortmund y el Athletic Club que se disputará en la mañana del 1 de octubre. El encuentro se enmarca dentro de la iniciativa Follow Something Unique, promovida por la Fundación Athletic Club y que cuenta con la colaboración de la Fundación BVB. Se trata de un programa de actividades ligado a valores del Athletic Club como la deportividad, el respeto, la identidad, la diversidad o la memoria histórica.

Una vez realizado el sorteo, el Athletic Club enviará un email a las personas afortunadas que defenderán la camiseta rojiblanca en el campo de la academia de fútbol EVONIK del Borussia Dortmund, ubicada a pocos metros del estadio Signal Iduna Park.

Igualmente, el Club anima a quienes no han tenido suerte en el sorteo a disfrutar del ambiente, la amistad entre aficiones y, cómo no, a animar al Athletic durante el partido de Walking Football.

Si Carlos Gurpegui será el capitán del equipo rojiblanco, por parte de los “Die Schwarzgelbenlos” (los de negro y amarillo), el Borussia Dortmund ha indicado que participará Kevin Großkreutz, exjugador y campeón del Mundo con Alemania. Le acompañará en los banquillos Amand Theis, también exjugador del Borussia.

Plantación del roble para forjar la amistad

Además, y también dentro de la iniciativa Follow Something Unique, sobre las 12:30 del mediodía, una representación del Athletic Club, acompañada de representantes del Borussia Dortmund, plantará un roble en señal de agradecimiento a la ciudad de acogida. Junto al roble, se colocará una placa con el siguiente mensaje:



“Wir kamen als Rivalen, wir gehen als Freunde. Danke, Dortmund, eskerrik asko”



Que significa: “Llegamos como rivales, nos vamos como amigos. Gracias, Dortmund, eskerrik asko”.