Ahora, la directiva del Borussia Dortmund piensa en renovar a Julian Brandt

Julian Brandt podría quedarse en el Borussia Dortmund más allá de esta temporada, ya que la directiva ve con buenos ojos renovarle.

La renovación con el Dortmund, en los pies de Brandt

Bild informa que una extensión de contrato para el centrocampista ya no está descartada, como se preveía hace unos meses. Su estancia en el club finaliza este verano, y se había dicho en múltiples ocasiones que el jugador de 29 años se marcharía porque la institución quiere deshacerse de su gran salario.

Sin embargo, ahora estaría en juego una renovación sobre la mesa. Si Brandt llegase a mejorar su rendimiento, podría ganarse con facilidad su estancia en el Dortmund, ya que el entrenador Niko Kovač es un gran admirador de su juego.

El fútbol inglés lo tiene en cuenta para la próxima temporada

Como todavía no hay nada acordado con Las Abejas, también puede negociar una salida de forma gratuita con otros clubes. Se dice que la Premier League lo tiene en la mira. Newcastle, Aston Villa y Tottenham están interesados ​​en él.

El fin de semana, el centrocampista dio dos asistencias en la victoria de los aurinegros por 0:2 sobre el Mainz 05. El alemán no estaba previsto para ser titular, pero una lesión leve de Serhou Guirassy lo obligó a entrar en el once inicial y a devolver la confianza depositada en él.