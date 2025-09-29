Max Eberl no deja dudas: quiere retener a Harry Kane y Dayot Upamecano en el FC Bayern

Max Eberl habló con BILD sobre las negociaciones de renovación de Harry Kane y Dayot Upamecano con el FC Bayern München.

FC Bayern se encamina a la renovación de Kane

Mientras los bávaros se preparan para viajar a Chipre para un encuentro con el Pafos FC mañana por la noche, el director deportivo no dejo espacio para los rumores sobre la renovación de dos de sus figuras:

“Harry es un jugador excepcional para nosotros, un auténtico líder. Recalcó su deseo de unirse al Bayern. También dijo que es fantástico jugar con nosotros y ganar títulos. Queremos seguir haciéndolo con él durante mucho tiempo. Por eso, hablaremos con él sobre los próximos pasos con tranquilidad”.

Por Upamecano, habrá competencia

A la vez que la extensión de contrato con el inglés parece un hecho desde la palabra, con el francés tendrán competencia. Al respecto, Eberl dijo:

“No me sorprende que muchos clubes estén interesados ​​en Dayot. También nos interesa extender su contrato. Lleva tiempo, como los demás contratos del año pasado. Estamos intentando llevar a cabo las conversaciones y convencerlo del proyecto del Bayern. Sin duda, queremos retenerlos a ambos”.

3.000 km. separan Múnich de Pafos, por lo que el FC Bayern se prepara para un viaje largo por el continente. De todas maneras, el director deportivo no subestima la tarea en cuestión:

“Todo el mundo espera que ganemos en Chipre. Queremos ganar allí, sin duda. Siempre es un poco más difícil fuera de casa. Tenemos que sacar a la cancha nuestras cualidades, nuestra energía, nuestro dominio. Si lo hacemos, deberíamos ganar el partido”.