Anselmino seguirá como titular en Borussia Dortmund

Borussia Dortmund atraviesa semanas complejas debido a la acumulación de bajas en la defensa. Nico Schlotterbeck, Emre Can y Niklas Süle estarán ausentes por lesiones de diversa gravedad. Esto obliga al entrenador Niko Kovač a apostar nuevamente por Aaron Anselmino en la alineación titular para los próximos compromisos oficiales.

El joven central argentino ya tuvo su debut con el conjunto alemán y dejó una impresión muy positiva. Su seguridad, firmeza y serenidad en los duelos individuales convencieron al cuerpo técnico. Ahora, tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave mientras los habituales titulares continúan recuperándose.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

logios de Kovač y las claves de Anselmino

Niko Kovač no dudó en destacar el rendimiento de Anselmino tras su primera presentación con el Dortmund. “¡Una actuación de primera! Se mostró totalmente sereno, seguro y fuerte en la entrada. Realmente hicimos una gran jugada”, declaró el entrenador en conferencia. Sus palabras reflejan la confianza que ha depositado en el joven defensor.

Además de sus condiciones técnicas y físicas, Anselmino aporta un buen manejo de la presión y un estilo de juego sobrio. El defensa no rehúye a la responsabilidad de iniciar jugadas desde atrás y se adapta bien a la intensidad del fútbol alemán. Su carácter competitivo y su madurez llaman la atención a pesar de su corta experiencia europea.

Otro factor que facilita su adaptación es su buena relación con algunos compañeros del plantel. Se comunica en español con Yan Couto, lo que le permite generar confianza dentro del campo. También mantiene una amistad con Carney Chukwuemeka, con quien compartió vestuario en el Chelsea, lo que ayuda a integrarse en el grupo.

El Dortmund encuentra en Anselmino una solución inmediata a sus problemas defensivos. Su crecimiento puede transformarlo en un refuerzo inesperado para toda la temporada. Ahora dependerá de él aprovechar esta oportunidad y afianzarse entre los titulares.