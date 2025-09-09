¿Hjulmand era el plan principal de Bayer Leverkusen?

El Bayer Leverkusen buscaba un nuevo entrenador para encarar la próxima etapa y finalmente logró convencer a Kasper Hjulmand. El danés ya había estado en los planes del club durante la primavera pasada, pero entonces rechazó la propuesta. Su compromiso con el proyecto “Hele Danmarks Klubhus”, donde trabajaba como asesor, lo llevó a priorizar ese desafío personal antes de volver a dirigir.

En aquel momento, el otro gran candidato era Cesc Fàbregas, aunque la directiva decidió mantener conversaciones abiertas con ambos. Hjulmand dejó claro que no deseaba asumir antes del invierno, ya que buscaba concluir la planificación del nuevo campus. Sin embargo, en esta ocasión el Leverkusen consiguió que rescindiera su contrato con la Asociación Danesa y se sumara al proyecto germano.

El estilo de juego y la relación de Hjulmand con sus futbolistas

Kasper Hjulmand es reconocido en Europa como un entrenador empático, cercano a sus jugadores y con gran capacidad de liderazgo. Su manera de gestionar los grupos se basa en la confianza mutua y la comunicación constante, lo que genera un ambiente positivo en los vestuarios. Estas características fueron determinantes para que el Bayer Leverkusen apostara por él.

En lo táctico, el técnico danés suele utilizar esquemas con tres defensores centrales, generalmente en un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2. El equipo del Bayer está conformado de tal manera que encaja perfectamente en este estilo. Por ello, se espera una transición fluida y un aprovechamiento inmediato de la plantilla ya existente.

El Leverkusen confía en que Hjulmand pueda continuar el crecimiento deportivo del club, tanto a nivel local como internacional. La Bundesliga se presenta como un reto exigente, pero el entrenador danés llega con ideas claras y convicción en su método. Su capacidad para potenciar talentos individuales y cohesionar el grupo será fundamental en esta nueva etapa.