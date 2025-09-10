Manuel Neuer rechaza volver a la Selección Alemana

Manuel Neuer, uno de los arqueros más destacados en la historia del fútbol alemán, respondió recientemente a las crecientes peticiones de su regreso a la selección alemana. El guardameta dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de volver al combinado. Con firmeza, explicó que su retiro internacional fue una decisión personal y muy meditada.

El arquero del Bayern Múnich señaló que en ningún momento recibió un pedido formal para regresar. Aseguró que la determinación de dar un paso al costado fue completamente consciente. Neuer destacó que se siente satisfecho con lo vivido durante su extensa carrera internacional.

Durante su paso por la selección, fue protagonista de momentos inolvidables para los aficionados. Disputó Mundiales, Eurocopas y alcanzó la gloria máxima en 2014 levantando la Copa del Mundo en Brasil. Ese recorrido, según el propio jugador, representa un ciclo exitoso que culminó de la mejor manera.

Neuer no volverá a la Selección Alemana

Neuer también reflexionó sobre lo que significó cerrar su trayectoria con la Eurocopa disputada en Alemania. Consideró ese torneo como un desenlace perfecto para su historia con la camiseta nacional. Señaló que no siente necesidad de modificar esa conclusión.

El guardameta agregó que no piensa en escenarios hipotéticos relacionados con un posible retorno. Para él, la decisión está tomada y no existe marcha atrás. Con serenidad, expresó que ya dio todo lo que podía al fútbol internacional.

Finalmente, destacó que su experiencia le permitió aprender mucho del fútbol alemán. Al mismo tiempo, aseguró que tal vez también aportó algo valioso al crecimiento del deporte en su país. Neuer se despide con gratitud, convencido de que su legado ya está consolidado.