¡Secretos y más! Nueva polémica en Dortmund por la llegada de Fábio Silva

A principios de julio, el Borussia Dortmund comenzó los contactos con el delantero portugués Fábio Silva. Con el paso de las semanas, la directiva logró convencerlo de sumarse al proyecto. Parecía una operación bien gestionada, pero un detalle oculto cambió el panorama.

El inconveniente apareció en el chequeo médico, cuando se descubrió que Silva había sido operado durante el verano. El club sabía que no jugaba desde el 19 de abril. Aun así, no tenían constancia de una cirugía, lo que generó sorpresa e indignación entre los directivos.

La situación se conoció el 28 de agosto, cuando Silva acudió a su revisión médica en Dortmund. Allí, durante la anamnesis, reveló su historial completo. Fue entonces cuando el cuerpo médico determinó que la lesión no podía tratarse de manera conservadora, como se había asumido en un principio.

Decisión de la directiva y futuro inmediato de Fábio Silva

El Dr. Markus Braun informó a la directiva, lo que provocó la reacción airada de Lars Ricken, molesto por el manejo de la negociación. También se abrió un debate interno sobre la falta de reuniones presenciales con el jugador durante las conversaciones previas. Una gestión más cercana podría haber evitado la sorpresa del procedimiento quirúrgico.

A pesar del malestar, Sebastian Kehl y la directiva decidieron seguir adelante con el fichaje. Pesaron tres factores principales: la ausencia de un sustituto adecuado, la presión del AC Milan y la experiencia positiva con Serhou Guirassy. De esta manera, el Dortmund cerró la operación, confiando en la recuperación del portugués.

No obstante, se estima que Silva no podrá jugar en septiembre. El club espera que su rehabilitación avance sin contratiempos para integrarse cuanto antes. Su llegada, aunque marcada por la polémica, representa una apuesta estratégica del Dortmund para reforzar su delantera en el futuro inmediato.