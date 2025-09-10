Kasper Hjulmand: «Quiero llevar al Leverkusen, nuevamente al éxito»

Bayer Leverkusen presentó oficialmente a Kasper Hjulmand como su nuevo entrenador, tras el anuncio a comienzos de semana de que reemplazaría a Erik ten Hag. En su primera conferencia de prensa, el danés explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío en Alemania. Reconoció que fue el único club capaz de convencerlo en tan poco tiempo.

Hjulmand dejó la Selección de Dinamarca en el verano de 2024 después de la eliminación contra Alemania en octavos de la Eurocopa. Posteriormente, trabajó con la Asociación Danesa de Fútbol en un ambicioso proyecto de desarrollo juvenil. Ese compromiso lo había mantenido alejado de los banquillos, pero finalmente optó por regresar al máximo nivel.

Durante la rueda de prensa, afirmó sentirse identificado con la filosofía del Bayer Leverkusen y entusiasmado por la oportunidad. Explicó que en el club podrá expresar libremente su manera de entender el fútbol. Además, aseguró que tiene la confianza necesaria para trabajar con la plantilla y conseguir resultados.

Los retos de Hjulmand en el Leverkusen

Hjulmand ya mantuvo conversaciones con algunos jugadores antes de su debut. Según él, la buena predisposición de la plantilla será clave para afrontar un calendario cargado. También destacó la calidad de futbolistas experimentados y jóvenes, lo que le da confianza en el potencial del grupo.

El técnico reconoció que no contará con una pretemporada adecuada, lo que convierte su tarea en un desafío mayor. Sin embargo, aseguró que la experiencia adquirida como seleccionador nacional lo preparó para trabajar con pocos entrenamientos y alta exigencia competitiva. Para él, la clave será aprender partido a partido y optimizar cada minuto de juego.

El único futbolista al que conoce personalmente es Jonas Hofmann, a quien dirigió brevemente durante su etapa en Mainz. Este viernes será su estreno oficial al mando, cuando el Leverkusen reciba al Eintracht Frankfurt en el BayArena.