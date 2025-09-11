Kovac confirma 4 bajas para enfrentar al Heidenheim

Borussia Dortmund afronta un partido importante este sábado frente al Heidenheim por la tercera jornada de la Bundesliga. En la previa, el entrenador Niko Kovac brindó una conferencia de prensa detallando la situación del plantel. El técnico destacó la buena forma general de los jugadores tras el regreso de la fecha FIFA.

Kovac confirmó que Niklas Süle, Emre Can y Julien Duranville siguen lesionados, por lo que no estarán disponibles. Además, explicó que Nico Schlotterbeck continúa entrenando de manera parcial, sin contacto, mientras se recupera completamente de sus molestias físicas. En cuanto a Julian Brandt, el entrenador señaló que todavía es duda para el fin de semana.

El técnico enfatizó que Schlotterbeck recibirá todo el tiempo necesario para regresar al 100%. Kovac aclaró que aún no está listo para afrontar un partido competitivo. Su objetivo es evitar riesgos innecesarios y garantizar que el defensor pueda volver en plenitud física.

Niko Kovac analiza al Heidenheim

El análisis del rival también estuvo presente en la conferencia. Kovac recordó que Heidenheim perdió sus dos primeros encuentros en la Bundesliga, pero advirtió que será un desafío exigente en el aspecto físico. Considera fundamental marcar un gol rápido para ganar confianza y controlar el ritmo del partido.

El Dortmund buscará aprovechar su localía y la buena dinámica de los jugadores que regresaron de compromisos internacionales. Kovac remarcó que la actitud y la concentración serán claves para imponer condiciones en un duelo que, sobre el papel, parece accesible. Sin embargo, insistió en que ningún rival debe subestimarse en la liga alemana.

Con varias bajas sensibles y algunas dudas, el entrenador apuesta a la solidez colectiva. El objetivo es sumar tres puntos más y consolidar al Dortmund en la pelea por los primeros puestos.