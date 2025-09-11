Max Eberl sigue generando dudas internas en FC Bayern

En el Bayern München comenzaron a aparecer cuestionamientos internos sobre el trabajo de Max Eberl como director deportivo. Según Sport Bild, existen varios ejemplos que generan inquietud dentro de la dirigencia bávara. La situación incluso abre la puerta a un posible reemplazo en un futuro cercano.

Uno de los puntos más sensibles se relaciona con la búsqueda de entrenador durante el verano pasado. Hansi Flick, campeón del triplete en 2020, estuvo cerca de regresar al club. Sin embargo, una llamada clave entre Eberl y Flick nunca se concretó, y finalmente el técnico decidió marcharse al Barcelona.

Otro aspecto que genera malestar es el estilo de trabajo de Eberl. Se afirma que tiende a manejarse de manera solitaria y que rara vez está disponible presencialmente. En varias ocasiones, los contactos con jugadores o entrenadores debieron realizarse únicamente mediante videollamadas.

Max Eberl sigue sin convencer a la directiva de FC Bayern

Ejemplos recientes incluyen la venta de Kingsley Coman a Arabia Saudita, operación en la que Eberl no estuvo disponible en un momento crucial de la negociación. Lo mismo ocurrió en reuniones propuestas con Thomas Tuchel y Nico Williams, donde solo participó de manera remota. Estas actitudes generan dudas sobre su nivel de compromiso con la gestión diaria del club.

En paralelo, los comentarios de Uli Hoeneß tampoco favorecen al actual director deportivo, ya que sugieren desconfianza hacia su forma de trabajar. Dentro del club, incluso se menciona el nombre de Markus Krösche como posible sucesor en caso de que la situación se deteriore más.

El Bayern, acostumbrado a la disciplina y al orden en su estructura directiva, observa con atención la evolución del caso. Por ahora, Eberl sigue en funciones, pero la presión crece y la incertidumbre se instala en el entorno bávaro.