Giovanni Reyna se prepara para debutar en Mönchengladbach

Giovanni Reyna se prepara para vivir un momento especial en su carrera futbolística en su llegada a Mönchengladbach. Según informó Kicker, el estadounidense está en condiciones de debutar con el Borussia este fin de semana. El rival será el Werder Bremen, en un partido que genera expectativa por su posible estreno oficial.

Durante el parón internacional, Reyna fue titular en un amistoso frente al Schalke, que terminó con victoria por 2-0 para los Foals. En ese encuentro, además de mostrar un buen nivel, entregó una asistencia que lo volvió protagonista. Su actuación le plantea ahora al entrenador Gerardo Seoane la difícil decisión de incluirlo desde el inicio o reservarlo en el banquillo.

El propio futbolista valoró la importancia de aquel partido, destacando que le permitió recuperar sensaciones tras varios meses sin continuidad. Reyna jugó 70 minutos y afirmó sentirse mejor en lo físico y en lo mental. Además, recalcó que los entrenamientos en Mönchengladbach le están ayudando a ponerse a punto de manera progresiva.

Giovanni Reyna busca renacer en Mönchengladbach

Reyna dejó atrás una etapa complicada en el Borussia Dortmund, donde las lesiones y la falta de regularidad frenaron su crecimiento. Ahora busca consolidarse en un nuevo proyecto que le brinde confianza. Su objetivo es sumar minutos de calidad, contribuir al equipo y demostrar que aún puede alcanzar un nivel competitivo elevado.

Más allá del desafío en la Bundesliga, Reyna también mira hacia la selección nacional de Estados Unidos. Sabe que su presencia en el Mundial dependerá de su rendimiento sostenido en el club. Por eso, aseguró que lo más importante es jugar con regularidad, ganar ritmo y luego aspirar a una convocatoria internacional.

Con apenas 22 años, Giovanni Reyna encara este nuevo ciclo con ilusión renovada. El debut frente al Werder Bremen podría ser el inicio de una etapa decisiva en su carrera.