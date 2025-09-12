Carney Chukwuemeka enfrenta nuevos problemas físicos en Dortmund

El joven centrocampista Carney Chukwuemeka atraviesa una situación particular relacionada con su estado físico. Según trascendió, sufre de inestabilidad en la articulación de la rodilla, lo que le provoca dolor recurrente. Para manejarlo, necesita descansos programados y un estricto control de la carga de entrenamientos.

La idea inicial del Borussia Dortmund era realizarle una pequeña intervención quirúrgica apenas llegara a un acuerdo con el Chelsea. Ese procedimiento menor le habría permitido entrenar sin dolor luego de dos semanas. Sin embargo, como la negociación se extendió más de lo previsto, la operación terminó posponiéndose.

Carney Chukwuemeka y nuevos problemas físicos

Se estima que la cirugía podría concretarse después del último partido oficial antes de Navidad. No obstante, por el momento no hay ninguna intervención confirmada para este invierno. Mientras tanto, el mediocampista inglés sigue entrenando con el plantel profesional y está disponible para enfrentar al Heidenheim.

El gran inconveniente radica en el déficit físico que todavía arrastra, algo que ya le había sucedido en la segunda mitad de la temporada anterior. El propio Niko Kovac, actual entrenador del Dortmund, reconoció que trabaja con él para mejorar su resistencia y ritmo competitivo. La intención es que pueda aportar su creatividad en el mediocampo sin que la rodilla condicione su rendimiento.

El caso de Chukwuemeka genera especial atención porque se trata de un futbolista con gran proyección. Dortmund confía en que, con el tiempo y el manejo adecuado, podrá superar estas dificultades físicas. La decisión de retrasar la operación busca garantizar que no pierda ritmo competitivo en un momento clave del calendario.

En definitiva, el club apuesta a equilibrar la necesidad médica con la exigencia deportiva, esperando que el inglés logre recuperar continuidad y confianza.