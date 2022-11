Así fue la fase de grupos de Champions League para la Bundesliga

La fase de grupos de la Champions League llegó a su fin y la Bundesliga puede sacar pecho de sus representantes. Cuatro de los cinco clubes alemanes presentes en la competición (Bayern, Dortmund, Leipzig y Frankfurt) lograron pasar a los octavos de final mientras que el quinto, Bayer Leverkusen, tendrá una nueva oportunidad en la Europa League. Te contamos cómo ha sido el camino de cada uno.

Otro paseo y pleno de victorias para el FC Bayern

El principal competidor de la Bundesliga en el fútbol europeo, FC Bayern München, tuvo una fase de grupos muy tranquila como viene siendo tradición. Los Bávaros convirtieron un grupo a priori complicado, con Inter de Milán y Barcelona, en un paseo a los que nos tiene acostumbrados.

El conjunto de Julian Nagelsmann logró 6 victorias en los 6 partidos, con actuaciones sólidas en todos y cada uno de ellos. El encuentro más sufrido se lo encontró en la 2ª jornada, con un Barcelona que plantó cara en el Allianz Arena pero que, a base de pegada, fue doblegado una vez más. Los duelos ante Viktoria Plzen fueron meros trámites y, ya en la cuarta jornada, habían certificado su pase a octavos de final.

Un registro histórico es lo que nos deja este FC Bayern, que suma 13 triunfos consecutivos en fase de grupos de Champions League y 30 partidos seguidos sin derrota en estas instancias de competición.

Borussia Dortmund, clasificando con mucha solvencia a octavos de Champions

El grupo de Borussia Dortmund en esta edición se veía muy complicado, con Manchester City, Sevilla y Copenhague. Hace un año, con unos rivales más asequibles, terminaron en tercer lugar y pusieron rumbo a la Europa League. Pero aprendieron la lección y, con notables actuaciones, lograron el segundo puesto con tranquilidad.

Las Abejas sabían que no podían pinchar ante los daneses y que no podían dejarse puntos con el Sevilla, y no lo hicieron. El mal rendimiento de los hispalenses les quitó rápidamente de la ecuación gracias a un destacado triunfo del BVB en el Sánchez Pizjuán y el sufrido empate de la 4ª jornada, que dejó sentenciado el destino en Champions de ambos.

Aunque el Manchester City parecía inalcanzable, los dos partidos contra ellos dejaron muy buenas actuaciones del equipo de Edin Terzic. La derrota en la ida fue dura ya que el BVB lideró durante todo el partido, y el empate de la vuelta pudo ser distinto de haber tenido más puntería en ataque. Un segundo puesto solvente pero que, con un poco de suerte, pudo haberse convertido en un primero. Poco más se puede pedir.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

RB Leipzig, de la nada al todo

El mal arranque de RB Leipzig, con dos derrotas en las dos primeras jornadas de Champions, parecía mandar a Los Toros Rojos fuera de la competición a las primeras de cambio, pero el conjunto dirigido ahora por Marco Rose supo darle la vuelta a la situación de manera formidable para acompañar al Real Madrid en la siguiente ronda y dejar fuera a Shakhtar y Celtic.

Las dos victorias sobre los escoceses en la 3ª y 4ª fecha fueron el impulso que el Leipzig necesitaba para despegar. Pero el gran triunfo por 3:2 contra el Real Madrid, campeón de la pasada edición, fue clave y les dejó con pie y medio en octavos. Un boleto que certificaron en la última fecha con una goleada por 0:4 sobre el conjunto escocés.

El cambio de entrenador le vino bien a un Leipzig que tenía un grupo asequible, arrancó complicándose mucho la vida, pero terminó su examen con buena nota.

La garra del Eintracht Frankfurt también apareció en Champions

Después de ganar la Europa League, las marchas de Kostic y Hinteregger fueron un duro golpe para un Eintracht Frankfurt que regresaba a la máxima competición continental después de seis décadas. Pero, de menos a más, Las Águilas sacaron su gran carácter para lograr un sufrido pero merecido segundo puesto en un grupo apretado con Sporting, Tottenham y Marsella.

La derrota ante los portugueses en casa y en la primera jornada presagiaba lo peor, pero el conjunto de Oliver Glasner supo despertar venciendo al OM y, aunque apenas logró un punto en las dos citas contra los Spurs, sabía que tenía una última vida y que debía ganar en las dos últimas fechas. Y vaya si lo hizo.

Dos triunfos sufridos sobre Marsella y Sporting dieron al Frankfurt, que llegaba a la última fecha como colista de su grupo, el pase a octavos. Incluso estuvieron liderando durante muchos minutos, hasta que un tanto del Tottenham en el descuento les destronó. Con unos Muani, Kamada o Lindström estelares, este Eintracht tiene permiso para seguir soñando.

Bayer Leverkusen, el único eliminado de la Bundesliga en la fase de grupos

El único de los cinco representantes alemanes en esta Champions League que se quedó fuera en la primera ronda fue Bayer Leverkusen. Las Aspirinas se tuvieron que conformar con un tercer puesto en un grupo con Brujas, Porto y Atlético de Madrid.

Muy por debajo de lo esperado, el Leverkusen aún tuvo grandes oportunidades de pasar a octavos de final pero las tiró todas por la borda al caer goleado en sus dos citas contra el Porto, y el tropiezo de la primera jornada contra el conjunto belga, sorpresa de la competición. Les salvó del último puesto un Atlético de Madrid que tampoco estuvo a la altura y que se marcha como la gran decepción.

Ni siquiera con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Leverkusen pudieron hacer los deberes que correspondían. Al menos, el destino les ha dado la oportunidad de continuar en la Europa League y no despedirse tan rápido de la competición continental. Veremos si la aprovechan.