Así reaccionan en FC Bayern a su cruce con Arsenal en Champions

Siete años después de su último encuentro, FC Bayern München y Arsenal se volverán a ver las caras en los cuartos de final de la Champions League. Los Bávaros, pese a su gran historial de resultados contra los Gunners, no dan nada por hecho y creen que sus anteriores enfrentamientos no se parecerán a lo que pueda ocurrir en esta eliminatoria.

La directiva y Tuchel muestran mucho respeto a Arsenal

De todos los escenarios que pudo tener FC Bayern en estos cuartos de final de Champions League, le ha tocado uno con doble cara. Si bien el conjunto muniqués ha esquivado a Real Madrid o Manchester City en esta ronda, aunque se tendrá que topar con uno de estos dos si pasa a semifinales, el presente le empareja con Arsenal, actual líder de la Premier League y que llevaba sin alcanzar estas alturas de competición desde hace catorce años.

En las cuatro veces que se han visto las caras en eliminatorias, Bayern ha salido victorioso en todas, y en algunas de ellas con sonoras goleadas. No obstante, Thomas Tuchel no se espera ningún camino triunfal y es consciente de las virtudes del equipo de Mikel Arteta, que viene peleando muy duro por el título en Inglaterra.

Tuchel: «Tenemos por delante el camino más difícil y ahora jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa. Arsenal ha estado jugando en la cima de forma consistente por dos años. Es un equipo homogéneo y peligroso, que marca muchos goles. Pero estamos preparados. Conocemos nuestras cualidades.»

El discurso conservador de Tuchel también lo comparte la directiva. Jan-Christian Dreesen, CEO del club muniqués, también ha mostrado su respeto a Arsenal por su buen momento de forma. Ahora bien, el directivo cree que esta es la ocasión de romper la barrera de los cuartos de final, que Bayern no ha podido traspasar en las últimas temporadas.

Dreesen: «Será un camino muy difícil a Wembley. Arsenal, como líder de la Premier, está en gran forma y será un duelo igualado. Ya no son el equipo al que ganamos las tres últimas veces con un amplio margen. El objetivo sigue siendo claro: después de quedarnos en cuartos tres veces, queremos avanzar.»

¿Es FC Bayern el favorito en esta eliminatoria?

Si bien no es el rival más complicado sobre el papel de todos los posibles, hay factores para pensar o no en el triunfo de Bayern en estos cuartos de final de Champions. El principal factor en contra de Los Bávaros es el que ya han mencionado dentro del club, y es el buen momento que atraviesan los londinenses. Y no sólo eso, también hay que esperar que el nivel que poco a poco han recuperado los muniqueses en las últimas semanas no se esfume cuando llegue la hora de viajar al Emirates en la ida.

Ahora bien, a favor de Bayern hay otros dos factores. El primero, la inexperiencia en eliminatorias de Champions de Arsenal, que llevaba siete temporadas sin participar en la máxima competición europea, y que se vio en la ronda de octavos donde obtuvieron su pase en la tanda de penaltis ante Porto. Y el segundo. que la vuelta será en el Allianz Arena, por lo que tendrán a todo su público para buscar una hipotética remontada, en caso de que la eliminatoria tome el mismo rumbo que tuvo con la Lazio.

Como conclusión, este choque entre Bayern y Arsenal no será un paseo como aquellos que se vieron durante la pasada década por el gran nivel de los Gunners, pero hay un factor de localía y de experiencia en la competición que a priori otorga la ventaja a los de Tuchel. Veremos si Arteta tiene con qué contrarrestarlos.