Edin Terzic: «El Atleti es un pequeño monstruo que tiene que caer derrotado»

La aventura de Borussia Dortmund en esta edición de la Champions League continúa y su rival en los cuartos de final es el Atlético de Madrid. El sorteo pudo ser mucho menos benévolo con Las Abejas y Edin Terzic afronta la eliminatoria con ganas de demostrar de lo que son capaces.

Las Abejas no le tienen ningún miedo al Atleti

En una temporada donde los resultados en Bundesliga no han sido los esperados, la Champions League ha resultado ser la vía de escape para Borussia Dortmund, que supo competir en uno de los grupos más complicados de la primera fase y que, en octavos de final, no se dejó llevar y aprovechó la localía en la vuelta para derrotar a un PSV que presumía de un invicto en la Eredivisie. Los dirigidos por Edin Terzic se han metido entre los ocho mejores equipos de Europa y se han ganado una licencia para soñar, más aún al haber evitado a los grandes favoritos.

Si bien el Atleti no es un rival sencillo y en eliminatorias es un hueso duro de roer, en Dortmund afrontan este duelo con mucha expectación y el mensaje de Terzic en su última rueda de prensa deja caer que no lo pondrán nada fácil.

«Tenemos muchas ganas. Es una eliminatoria interesante y un rival fuerte… El Atlético es un pequeño monstruo en eliminatorias que tiene que caer derrotado.»

El técnico del BVB tembién parece tener claro qué es lo necesario para derrotar a los colchoneros, aprovechando que la vuelta se disputará en el Signal Iduna Park, y no es otra cosa que repetir su plan de los octavos de final.

«Hay que sacar un buen resultado allí y después tener una noche mágica en Dortmund como la de hace dos días.»

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Puede Borussia Dortmund ser el gran tapado de esta Champions?

Llegado el sorteo, el rival que la amplia mayoría de equipos querían enfrentar era el Dortmund, y este ha esquivado a los peores adversarios no sólo en esta ronda, sino también en caso de que pase a semifinales. FC Bayern, Arsenal, Real Madrid y Manchester City están en el lado opuesto del cuadro, y Los Negriamarillos tienen en el mitad a Atlético de Madrid, un Barcelona que tampoco pasa por su mejor temporada y un PSG al que ya le supieron plantar cara en la fase de grupos. Un escenario que pudo ser muchísimo más complicado.

Dentro de su eliminatoria, el plantel de Terzic podría no estar tan lejos como dicta el pensamiento general. El Atleti se encuentra en una situación similar en liga, ocupando la cuarta plaza y peleando por no caer a la quinta, y uno de los mayores miedos que cualquier equipo puede tener cuando se enfrenta a ellos es disputar la vuelta en el Metropolitano ya que, como vivió el Inter, los rojiblancos se crecen con su público. En cambio, esta vez el partido definitorio tendrá lugar en Dortmund, algo que no es una garantía pero que sí un empujón para Borussia. A estas alturas ningún rival regala nada, pero Terzic tiene claro que su equipo tampoco va a poner la alfombra. ¿Lograrán romper las expectativas?