Union Berlin y el desafío de volver a la senda del triunfo

Mañana sábado los Eisernen reciben en An der Alten Försterei al Werder Bremen en un partido que se antoja decisivo para alejarse de la zona peligrosa. Tras una gran racha como local con 4 triunfos consecutivos, el Union Berlin lleva 3 partidos sin vencer y el triunfo ya se hace necesario. Para lograrlo necesitará superar a un conjunto Werderaner muy irregular en este 2024 y que también enlaza 3 jornadas sin saborear una victoria.

La permanencia pasa por Köpenick

Bjelica y los suyos tienen claro que la salvación debe asegurarse en An der Alten Försterei aunque mirando el calendario todavía quedan por visitar el Este de Berlín los dos primeros de la clasificación como Bayer y Bayern, así que el resto de los puntos deben asegurarse como sea. Y mañana será la primera ocasión para lograrlo. El Union hizo partidos correctos en las últimas semanas ante grandes rivales como Dortmund o Stuttgart pero no pudo sacar nada positivo así que ante el Werder Bremen debe convertir esa mejoría en puntos para que esta recta final del campeonato no se les termine complicando.

Enfrente, un Werder Bremen que llega con varias bajas, sobre todo en defensa, pero con un Duksch en plena forma que ha participado en 15 goles durante el curso (10 goles y 5 asistencias), marcando a los Eisernen en el partido de ida. Sus últimas victorias fuera de casa han sido contra equipos de la parte baja como FC Köln o Mainz pero también fueron capaces de llevarse los 3 puntos de manera sorprendente del Allianz Arena gracias a un solitario tanto de Weiser, así que son un equipo que ha demostrado sentirse cómodo fuera del Weserstadion.

Union Berlin ha mejorado y busca un nuevo triunfo

Los berlineses por su parte siguen con el punto de mira desviado, con dos partidos consecutivos sin marcar y a la espera de que alguno de sus delanteros dé un paso al frente aportando algo de claridad a la parcela ofensiva de los Eisernen. Desde la llegada de Bjelica el equipo ha mejorado defensivamente y es un conjunto mucho más correoso pero el ataque sigue siendo su talón de aquiles. Veremos si con el apoyo de la afición, que volverá a convertir An der Alten Försterei en una caldera, los Eisernen dan ese salto de calidad que les permita lograr 3 puntos importantísimos. Mañana desde las 15.30 (CET) os esperamos con este decisivo Union Berlin – Werder Bremen