Así sería el once inicial de Alemania en el amistoso ante Austria

Alemania buscará reponerse de la derrota por 2:3 en Berlín ante Turquía con su visita a Austria, donde enfrentará al equipo local en amistoso.

¿Qué planifica Nagelsmann para enfrentarse a Austria en el amistoso?

A pesar del prometedor inicio de su era, la derrota del sábado generó fuertes críticas hacia Nagelsmann y su equipo. Sorprendentemente, el DT optó por colocar a Kai Havertz como lateral izquierdo de la defensa contra Turquía, y la estrella del Arsenal FC podría comenzar allí nuevamente después de ganarse los elogios de su entrenador en declaraciones a Sky Sport:

«Kai dijo que quería hacerlo, quería intentarlo. No lo veo como un riesgo para él, sino como una oportunidad muy, muy grande de desempeñar un papel clave en la Eurocopa. Por primera vez en una posición desconocida, lo hizo muy bien y probablemente fue nuestro mejor jugador».

Leroy Sané desempeñó un papel similar en la derecha. Pero a diferencia de Havertz, es probable que juegue más adelantado, hacia un lugar al que está más acostumbrado. Según Sport1, Mats Hummels podría entrar en la defensa de tres hombres, y Benjamin Henrichs pasaría al lado derecho.

Por otro lado, Nagelsmann no ve otra opción que Ilkay Gündogan en el once inicial, aunque no quiere dar garantías. El nuevo capitán es considerado un «cerebro táctico» dentro del campo. Por lo tanto, Joshua Kimmich está bajo presión y tendrá con Leon Goretzka y Pascal Groß por el puesto restante en el centro del campo. Por el momento, jugar como lateral derecho con Kimmich no será una opción para el seleccionador.

Cara a cara con sus colegas de la Bundesliga

Después de clasificarse para la Eurocopa con una victoria por 1:0 sobre Azerbaiyán el mes pasado, Austria venció a Estonia por 2:0, con Konrad Laimer del FC Bayern München y Philipp Lienhart del SC Freiburg como goleadores.

Estos son solo dos de los muchos jugadores de la Bundesliga en el equipo rival, que también incluye a jugadores como Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund o el dúo del RB Leipzig, Christoph Baumgartner y Xaver Schlager.

Adicionalmente, se espera que Julian Baumgartlinger, ex Mainz 05, Bayer Leverkusen y FC Augsburg, juegue su último partido como futbolista profesional. En los últimos años, ha tenido que luchar repetidamente contra sus lesiones y, ante la falta de físico, anunció su retiro del deporte.