Los récords que Harry Kane ya ha superado en esta Bundesliga

Después de tan solo once jornadas de esta temporada de la Bundesliga, Harry Kane ya ha batido ocho récords hasta el momento. ¿Cuáles son?

Harry Kane, ¿el inicio más prometedor en la historia de la Bundesliga?

Kane ya suma más goles que Niclas Füllkrug y Christopher Nkunku (16 cada uno) cuando se consagraron como máximos goleadores de la campaña pasada. De esta manera, fue el primer jugador en hacerlo en esta temporada. No era una marca difícil de superar, aunque nadie esperaba tal suceso en su debut en el fútbol alemán.

En su primer año, ningún otro hombre tuvo tanta hambre de gol en los primeros once partidos de la liga. Klaus Matischak, del Schalke 04, tenía el récord hasta entonces con 13 tantos. Ni siquiera Erling Haaland con el Borussia Dortmund había llegado a esa cantidad (10). Quien sí casi lo logra fue Robert Lewandowski, con “tan solo” 16 anotaciones, aunque lo hizo en su 10ª temporada en Alemania.

Para que haya un gran goleador, tiene que haber un socio a su altura. En el caso de Kane, existe Leroy Sané: el inglés asistió en tres tantos de Leroy Sané, mientras que a la inversa fueron cuatro. Es una novedad que un dúo haya preparado y marcado tantos goles en las primeras once jornadas.

También es una novedad que un jugador haya contribuido a 22 goles (17 marcando y cinco asistiendo) a una altura tan temprana de la campaña desde que se registraron los récords en la temporada 1988/89. Lewandowski (FC Bayern München) lo hizo en 19 para 2020, de la misma manera que Ibisevic (Hoffenheim) en 2008.

Corre riesgo el récord de Robert Lewandowski

No muchos logran ser partícipes de tantos goles en sus primeros once partidos. Lo único que se le acerca al ex Tottenham es Diego Ribas con 15 (Werder Bremen 2006/07). En una temporada de debut, el récord final es 31, ostentado por Luca Toni en 2007/08 para el FC Bayern y Kolo Muani en la temporada pasada con el Eintracht Frankfurt. Salvo sorpresa, todo indicaría que llegará a esa cifra sin problemas.

¿En qué nos basamos? En su cantidad de hacer tripletes. En su año de debut, ningún jugador logró marcar al menos tres hat-tricks en más de tres oportunidades. Antes de Kane, solamente Uwe Seeler y Klaus Matischak lograron esa hazaña.

Otra estadística que invita a esperar más del inglés es su promedio de gol: en 2017/18 y 2022/23 marcó 30 goles en la Premier League, pero su mejor ratio fue de 87 minutos por gol en la 2016/17. Hoy, en Múnich, llega a 56 minutos por gol.

Mientras el FC Bayern no se baja de la pelea de la Bundesliga (de la cual, depende mucho de él), Kane abre la especulación sobre si podrá romper la histórica cifra de Robert Lewandowski y sus 41 anotaciones en la 2020/21. El tiempo dirá si no rompe el gran récord del fútbol alemán.