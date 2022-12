Atlético Madrid se interesa en Mavropanos de VfB Stuttgart

En las últimas horas, Atlético Madrid revivió su interés por Konstantinos Mavropanos, central de VfB Stuttgart.

Una temporada con muchos traspiés para Simeone

No cabe ninguna duda de que la temporada actual para el Aleti no está siendo del todo buena. El equipo marcha en la quinta posición de La Liga y ya fue eliminado de la UEFA Champions League. Y como si ello fuera poco, el equipo no lo está haciendo nada bien a nivel colectivo.

Es por esta razón que hay muchos que ya están cuestionando el rol que tiene Diego Pablo Simeone al frente del equipo. Algunos rumores indican que esta sería su última temporada en la capital español, sin embargo, el cholo no se rinde y sigue buscando alternativas en el mercado de fichajes para reforzar su equipo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Mavropanos de Stuttgart levanta miradas en Atlético Madrid

En el pasado en las oficinas del club suabo sonó el teléfono y la llamada provenía desde el estadio Metropolitano. La consulta del Atlético Madrid en ese entonces había sido por Konstantinos Mavropanos, central de 25 años que hasta la temporada pasada pertenecía a Arsenal, pero que, en ese momento, su ficha pasó al Stuttgart tras varios años a prestamo en Alemania.

Justamente por la adquisición de la totalidad de sus derechos, en su momento Sven Mislintat, director deportivo, no quiso saber nada con que se lo lleven. Es por ello que la llamada no llegó a buen puerto. Ahora bien, el interés desde España, según el periódico Bild, revivió en las últimas horas.

Si bien apenas es un rumor de unos los periódicos más masivos de Alemania, se sabe que el decimosexto de la Bundesliga pediría cerca de 15 millones de euros por el griego. Veremos si en las próximas horas se tienen novedades, empero, lo que si se sabe es que en el próximo verano les será muy difícil retenerlo.