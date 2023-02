VfL Wolfsburg se interesa por Konstantinos Mavropanos

El Wolfsburg quiere pescar en las aguas revueltas del Stuttgart. El conjunto dirigido por Niko Kovac está mostrando interés en el fichaje de Konstantinos Mavropanos, cuyo futuro con Los Suabos estaría muy en entredicho si descienden a 2.Bundesliga a final de temporada.

Mavropanos es un objetivo para el Wolfsburg en verano

La situación en VfB Stuttgart es crítica. El conjunto actualmente dirigido por Bruno Labbadia se encuentra actualmente en el penúltimo lugar de la Bundesliga, a tres puntos de la salvación y sin ganar en la competición desde principios de noviembre. El riesgo de descenso es muy real, y hay equipos preparándose para fichar con mayor facilidad. Y uno de ellos es VfL Wolfsburg.

El Wolfsburger Allgemeine asegura que Los Lobos están tras los pasos del griego Konstantinos Mavropanos de cara al mercado de verano. El defensor griego tiene contrato hasta 2025 y no tiene cláusula de rescisión, pero el Stuttgart estaría dispuesto a dejarle marchar por 15 millones de euros. Ya en enero el Atlético de Madrid se interesó por sus servicios, y es que el jugador está dispuesto a dar un salto en su carrera y, como mínimo, pelear por competición europea. Actualmente el Wolfsburg es séptimo y entraría en Conference League dependiendo de quién sea el ganador de la DFB Pokal.

¿Se abre la puerta de salida para Lacroix?

El fichaje de Mavropanos no sería muy barato para el Wolfsburg y una salida podría costear toda la operación. Y el involucrado sería Maxence Lacroix. El defensor francés ha perdido la titularidad en los últimos encuentros ante la dupla entre Sebastiaan Bornauw y Micky van de Ven, y desde Wolfsburg no están contentos con el comportamiento del jugador. Esperan que su salida deje entre 15 y 20 millones de euros, suficiente para fichar a su reemplazo. Sin embargo, ya no hay tantos equipos interesados por Lacroix como sí hubo en pasadas temporadas, visto su bajón de rendimiento. Es por ello que, si no reciben lo que esperan, tendrán que hacer un esfuerzo extra si de verdad quieren a Mavropanos.