Atlético Madrid ve en Füllkrug un sustituto de Morata

En las últimas horas, el periódico BILD confirmó que el Atlético Madrid está siguiendo de cerca a Niclas Füllkrug.

Guirassy, el refuerzo tan esperado

Después de las dudas por el primer examen médico, la semana pasada BVB hizo oficial la llegada del guineano porque su lesión no es grave. Se espera que para la fecha 3 esté totalmente preparado para saltar al XI titular. Sin embargo, Nuri Sahin declaró en las últimas horas que no se espera arrancar la temporada con tantos delanteros. Es por ello que ya comenzó la especulación con respecto a quién va a salir del club en este verano.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Atlético Madrid se acerca a Füllkrug

Como bien se sabe, Álvaro Morata vestira la camiseta de Milan en la próxima temporada. Es por ello que el conjunto colchonero tendría en carpeta al centrodelantero de Borussia Dortmund y la selección alemana. Diego Simeone cree que es el jugador perfecto para su esquema de ataque y estarían preparando una oferta por él.

Si bien la primera información de Bild indicaba que la llegada de Guirassy no fue tomada mal Füllkrug, hoy el periódico AS informa que no está tan contento con una competencia tan clara por su puesto. Sin embargo, Borussia Dortmund quiere quedárselo. Nuri Sahin quiere a los dos para arrancar la temporada en un nivel top en una zona clave y es por ello que, tras la gran EURO y la Champions pasada, el club solo aceptaría una cifra que ronde los 30 millones de euros, una cifra que desde Madrid pagarían.