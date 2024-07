La salida de Matthijs de Ligt se pone en suspenso en FC Bayern

En las últimas horas, se ha informado que Matthijs de Ligt puso en suspenso su salida de FC Bayern München.

El precio está claro

Debido a su papel suplente en la Eurocopa, de Ligt no puede aumentar su valor durante el torneo y por tanto, será complicado que el Bayern recupere los € 67 millones que pagó por él en 2022. El Manchester United busca llevárselo por una cifra entre los 30 y los 40 millones de euros, más posibles complementos, mientras que Los Bávaros le dejaron claro que piden 50 kilos por la ficha del neerlandés.

Manchester United y Bayern pusieron en suspenso el acuerdo por De Ligt

Ahora bien, los Red Devils han tomado una decisión distinta en el mercado. Al principio el neerlandés parecía estar a un paso, pero se decantaron por fichar a Leny Yoro, por el que pagaron más de 60 millones de euros por él. Es por ello que el trato entre alemanes e ingleses está totalmente en suspenso porque desde Manchester no piensan pagar lo que piden desde Múnich. En conferencia de prensa, Erik Ten Hag declaró lo siguiente.

«Conozco bien a Matthijs, por supuesto, no voy a negarlo. Hace dos años ya quería ficharlo, pero él ya estaba en conversaciones muy avanzadas con el Bayern de Múnich. Pero créanlo o no: su nombre no salió específicamente de mí en este proceso. Todavía tenemos que esperar y ver si De Ligt viene».