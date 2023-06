¿Aún hay opciones de ver a Harry Kane en FC Bayern?

FC Bayern München aún no ha tirado la toalla por el fichaje de Harry Kane. El delantero inglés apunta a salir de Tottenham en este mercado de verano y, aunque en los últimos meses se viene enfriando el interés, en Baviera mantienen la esperanza.

Bayern tendría dinero suficiente para fichar a Harry Kane

Desde que Robert Lewandowski salió de FC Bayern München, el jugador que más sonó durante el último año para reemplazarle fue Harry Kane. Hubo interés de Los Bávaros por el delantero del Tottenham, aunque en primera instancia no fue más allá y este no terminó de ver con buenos ojos marcharse a Alemania. Además, los londinenses pedían 100 millones de euros por su ficha, una cifra que en Múnich no estaban dispuestos a pagar. En cuestión de meses, la situación ha cambiado bastante.

Tras quedarse fuera de competiciones europeas y teniendo en cuenta que a Kane sólo le queda una temporada de contrato, los Spurs lo tienen muy complicado para retenerle en plantilla este verano. Tal y como apunta Christian Falk, el traspaso ahora sería financieramente posible para FC Bayern, que aún cree que tiene alguna posibilidad.

Todo lo que necesitas saber sobre la Bundesliga lo encuentras en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

Mientras tanto, siguen tanteando a Kolo Muani

Aunque la carta de Harry Kane ha vuelto a cobrar vida, en FC Bayern no han perdido el interés por los delanteros que vienen tanteando en los últimos meses. Según L’Équipe, continúan metidos de lleno en la carrera por Randal Kolo Muani, que ha expresado su deseo de jugar en Champions League la próxima temporada pese a que en Eintracht Frankfurt siguen convenciéndole para que se quede una temporada más. Manchester United también sigue pujando por el delantero francés, que también tendría un precio cercano a los 100 millones. La evidente necesidad de un delantero hará que, dentro de no mucho, el Gigante de Baviera se lance a la piscina por uno de ellos.