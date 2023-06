La Selección Alemana busca planes B para Hansi Flick

Pese a las recientes declaraciones de sus dirigentes en defensa de Hansi Flick, la DFB está tanteando el terreno en busca de reemplazos para el banquillo de la Selección Alemana. Un empate y dos derrotas en los tres encuentros disputados en junio han encendido todas las alarmas a falta de un año para la Eurocopa en suelo germano.

De puertas hacia adentro no hay tanta confianza

Los primeros pasos de Hansi Flick en como seleccionador fueron ilusionantes pero, desde el fracaso en el Mundial de Qatar, todo va cuesta abajo y sin frenos. Este 2023 sólo han ganado 1 de los 5 encuentros disputados y la imagen mostrada en este fecha FIFA ha dejado mucho que desear. Los jugadores mantienen la confianza en el técnico y Rudi Völler, director deportivo de la Selección Alemana, salió otra vez a defenderle asegurando que «lo está intentando todo» e incluso criticando la calidad de la generación actual de futbolistas alemanes.

Fuera de las cámaras, los dirigentes de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) parecen no mantiener la calma. Sport1 afirma que ya estarían buscando posibles reemplazantes en caso de que destituyeran al seleccionador. Después de caer eliminados en Qatar, se pusieron en contacto con Jürgen Klopp, pero este no aceptó porque aún le quedaban otras tres temporadas de contrato en Liverpool. Volver a tantearle no es descartable.

Hansi Flick no está dispuesto a renunciar al cargo de seleccionador

La postura de Hansi Flick es clara y quiere cumplir su contrato con Alemania, el cual expira después de la Eurocopa de 2024. El seleccionador, que tiene a gran parte de la afición en su contra, ha prometido a la DFB que en septiembre se verá una mejor versión del equipo. Destituirle no sería nada barato ya que la Federación tendría que pagarle el año restante de su contrato, donde cobraría entre 5 y 6 millones de euros.

Flick llegó con un gran cartel a la Selección Alemana por su experiencia en el cuerpo técnico de Joachim Löw y por el sextete obtenido en FC Bayern München, pero no está encontrando la tecla pese a sus muchos experimentos. Ahora, más que nunca, su puesto pende de un hilo.