Aún no hay trato entre RB Leipzig y el City por Gvardiol

En las últimas horas, se ha dado a conocer que todavía no está nada cerrado entre City y Leipzig por Gvardiol.

No hay que precipitarse

En la mitad de la presente semana, Fabrizio Romano dio a conocer que ya estaba todo cerrado entre RB Leipzig y Manchester City. Hasta incluso, se informó que había pasado reconocimiento médico con los Citizens y la firma estaba próxima a estamparse.

Sin embargo, en el día de hoy, Max Eberl, director deportivo de Los Toros Rojos, salió a desmentir todo. Al parecer, la oferta que hicieron desde Inglaterra fue de 90 millones de euros. Y como bien se sabe, la cifra que exigen es de 100 millones de euros y por ello se rechazó rápidamente.

Justamente por esa razón, todavía no hay nada definido y Eberl hasta dijo que todavía no estaban ni cerca. Lo que si ya se logró es un acuerdo entre el croata y los celestes, pero todavía entre clubes no hay nada.

Salen a desmentir los rumores de Gvardiol al City, pero…

Si bien todavía no hay nada definido, Guardiola lo habría puesto como una prioridad para este mercado. Y por esa razón, todavía se sigue negociando directamente con los alemanes para poder cerrar el trato. Pero, mientras tanto, Los Toros ya le habrían buscado el reemplazante con la llegada de El Chadaille Bitshiabu y ahora tienen en carpeta a Castello Lukeba, del Lyon, y a Lutsharel Geertruida, del Feyenoord.