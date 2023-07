OFICIAL: Emre Can se queda en Borussia Dortmund hasta 2026

Borussia Dortmund ha confirmado la renovación de Emre Can para los próximos tres años. El internacional alemán, que encontró su mejor nivel durante la segunda vuelta de la temporada pasada, es uno de los jugadores más valorados por el técnico Edin Terzic y también uno de los líderes del vestuario negriamarillo.

Terzic, el gran artífice de la renovación de Emre Can

Entre las muchas salidas que el BVB planeaba para este mercado de verano, sorpresivamente el nombre Emre Can se puso en el alambre. El mediocentro, si bien ha mostrado un rendimiento irregular con la camiseta negriamarilla, dio un paso hacia adelante con el regreso de Edin Terzic al banquillo y se convirtió en un indiscutible la última campaña. Antes que dejarle marchar libre en 2024, la directiva de Las Abejas se planteaba venderle ya, pero para el entrenador

Finalmente, Borussia Dortmund ha terminado optando por blindar a Emre Can. El centrocampista de 29 años ha renovado su contrato hasta 2026 y se mantiene como uno de los jugadores mejor pagados por parte del club de Westfalia.

La directiva tenía dudas sobre su rendimiento a largo plazo

Uno de los grandes dilemas que había sobre la decisión de renovar a Emre Can o dejarle marchar tenía que ver precisamente con su rendimiento y es que, pese a su buena temporada pasada, anteriormente no había estado a la altura de las expectativas que generó su fichaje. Tal y como indica Funke Sport, la directiva se cuestionaba si sería capaz de mantener el nivel en las próximas temporadas. Además, al principio la idea era extender únicamente por dos temporadas, pero Can ha terminado con un año más. La prioridad de Los Negriamarillos es encontrar a más jugadores con los que apuntalar la medular tras la marcha de Bellingham, la que era su pieza clave.