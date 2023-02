Bayer Leverkusen ahora apunta a Alejandro Grimaldo para el lateral izquierdo

El español Alejandro Grimaldo del Benfica es la próxima ambición del Bayer Leverkusen para el verano, luego de varios fichajes fallidos en invierno.

Leverkusen renueva sus esperanzas con Grimaldo

El objetivo de encontrar un jugador que culmine con los problemas del Bayer 04 en la banda defensiva izquierda no fue cumplido en el último mercado de pases. Los dos máximos intereses del club aspirino no llegaron a buen puerto: Fran García, del Rayo Vallecano, regresará al Real Madrid al final de la temporada y Borna Sosa se quedó en VfB Stuttgart, más por falta de compromiso del Leverkusen que por méritos del propio equipo suabo.

Ahora, los cañones del Leverkusen apuntan a Grimaldo, con el fin de hacerse con sus servicios para el verano. El jugador de 27 años estuvo en la lista del club para esta ventana de transferencias. Pero los líderes de la liga portuguesa no tenían interés en dejarlo ir, porque no querían poner en peligro sus objetivos en el campeonato local y en la Champions League, donde enfrentarán al Brujas de Bélgica.

Aunque deberá trabajar mucho para conseguir su ficha

El Bayer 04 intentará, por segunda vez, quedarse con el futbolista formado en la cantera del FC Barcelona. El defensor sería una solución sólida para Die Werkself en una zona problemática, ya que se lo considera un hombre estable en la retaguardia y con capacidades para abrir el juego en la ofensiva.

Además, se ha ganado una reputación de peligroso lanzador de faltas en el futbol luso. Esta temporada, suma cuatro goles y dos asistencias en 24 partidos en Portugal (2/0) y en la Liga de Campeones (2/2).

Por esas cuestiones, el llegar a un buen trato con el Benfica no será tarea fácil para los directivos. No solo porque las cualidades de Grimaldo son bien conocidas, sino también porque no será el único interesado en llevárselo. Recientemente, se dijo que el Borussia Dortmund había puesto sus ojos en el valenciano, ante la posibilidad que Raphael Guerreiro salga de forma gratuita a mitad de año.