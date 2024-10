Bayer Leverkusen, al tanto del calvario de Victor Boniface con la selección de Nigeria

El Bayer Leverkusen expresó su apoyo a Victor Boniface y a la selección de Nigeria, quienes denunciaron un “trato inhumano” al quedar varados en un aeropuerto en Libia.

Hoy, Nigeria tenía previsto jugar contra Libia en un partido clasificatorio para la Copa Africana de Naciones, pero el partido no se llevará a cabo porque el equipo nigeriano boicoteará el encuentro.

Las Super Águilas tenían previsto volar al aeropuerto de Bengasi el domingo antes de su partido de clasificación del martes, pero fue desviado al aeropuerto de Al Abraq. La diferencia entre las dos ciudades es de 234 kilómetros o tres horas y media en coche. Los tuits de Victor Boniface, del Bayer Leverkusen, así como del ex defensor del Watford, William Troost-Ekong, informaron sobre el problema minuto a minuto.

El lunes por la mañana, Boniface tuiteó:

Por su parte, Troost-Ekong dio un relato detallado de la historia en un largo hilo por la misma red social:

“Más de 12 horas en un aeropuerto abandonado en Libia después de que nuestro avión se desviara mientras descendía. El gobierno libio anuló nuestro aterrizaje aprobado en Bengasi sin ningún motivo. Cerraron las puertas del aeropuerto y nos dejaron sin conexión telefónica, comida ni bebida. Todo por juegos mentales”.

“Ya he vivido cosas así antes, jugando en África, pero este comportamiento es vergonzoso. Incluso el piloto tunecino que, afortunadamente, logró sortear el cambio de último minuto a un aeropuerto que no era apto para que nuestro avión aterrizara, nunca había visto algo así antes”.

“A su llegada, intentó encontrar un aeropuerto cercano para descansar con su tripulación, pero el Gobierno le negó el acceso a todos los hoteles, de nuevo por orden suya. Pudo dormir allí, pero no se le permitió a NINGÚN MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN NIGERIANA. Ahora han regresado para dormir en el avión, que está estacionado”.

“En este punto hemos pedido a nuestro gobierno que intervenga y nos rescate. Como capitán, junto con el equipo hemos decidido que NO jugaremos este juego. La CAF debería analizar el informe y lo que está sucediendo aquí. Incluso si deciden permitir este tipo de comportamiento, que se queden con los puntos. No aceptaremos viajar a ningún lugar por carretera aquí. Incluso con seguridad, no es seguro para nosotros. Solo podemos imaginar cómo sería el hotel o la comida si continuáramos”.

“Nos respetamos a nosotros mismos y respetamos a nuestros oponentes cuando son nuestros invitados en Nigeria. Se cometen errores, pero estos actos intencionados no tienen nada que ver con el fútbol internacional”.