Edin Terzić reflexionó sobre lo que aprendió como entrenador del Borussia Dortmund

Edin Terzić ha declarado que su paso por la dirección técnica del Borussia Dortmund le ayudó a crecer como líder y le enseñó muchas lecciones.

Edin Terzić repasa su etapa en el Borussia Dortmund

El triunfo en la DFB-Pokal 2021, el agrio segundo lugar en la Bundesliga 2022/23 o la caída en la final de la Champions League 2024. Esos fueron los hitos de Edin Terzić, que como entrenador del Borussia Dortmund lo tuvo todo. El técnico de 41 años dimitió poco después de la derrota ante el Real Madrid y ahora ha escrito sus reflexiones sobre su etapa en el club.

En una columna para Coaches Voice, Terzić compartió una serie de ideas sobre su filosofía y se sumergió en lo que aprendió durante su etapa en el BVB:

«Durante mi etapa como entrenador del Borussia Dortmund, crecí como líder. Afrontar todos estos desafíos al más alto nivel, en un club con la mayor base de seguidores de Alemania, me ayudó y fue necesario para crecer. Aprendí muchas cosas… Me di cuenta de que a veces no basta con marcar un gol más que el rival. No se trata solo de ganar, sino también de ganar con estilo. Ahora estoy pensando en ganar con dos goles más que el rival».

Listo para volver a entrenar

Cuatro meses después de dejar el cuadro aurinegro, el alemán está listo para regresar a los banquillos. Recientemente, se lo ha relacionado con traspasos a la AS Roma y al AC Milan, mientras que también se dice que el Manchester United lo está considerando como posible sustituto de Erik ten Hag:

«Estoy listo para empezar el siguiente capítulo de mi carrera. He estado reflexionando y preparándome, considerando lo que salió bien en el pasado y qué cosas no quiero repetir… Soy un entrenador joven, pero en tres temporadas he podido luchar por trofeos en cada oportunidad».