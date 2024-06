Bayer Leverkusen analiza cuatro posibles reemplazos a futuro de Florian Wirtz

Bayer Leverkusen desea reforzar el mediocampo con un jugador que actúe como socio (y a futuro, reemplazo) de Florian Wirtz para esta temporada.

Leverkusen ya apunta a conseguir desde ahora el sucesor de Florian Wirtz

Con los éxitos conseguidos en la temporada pasada, los directivos del Bayer 04 intentan reforzar una plantilla que ya es de primer nivel. La dirigencia tiene la mente puesta en reforzar el mediocampo, no solo para aumentar el elemento creativo de dicha posición, sino también para prepararse desde ahora a la posible marcha de Florian Wirtz en el verano de 2025.

Se espera que Leverkusen gane unos 150 millones de euros por el Jugador de la Temporada en la última Bundesliga, que hace tiempo que se ha convertido en un futbolista de talla mundial. Por eso, tratar de encontrar un sucesor solo cuando ocurra su lucrativa venta no sería nada inteligente desde el punto de vista futbolístico y económico.

En ese sentido, el campeón del doblete busca conseguir ya un socio y sucesor de Wirtz. Aunque Die Werkself tendrá que moverse en dimensiones financieras mayores a las que suele hacer con sus principales fichajes, que apenas sobrepasan los 20 millones de euros. Y, entre sus opciones, aparecen cuatro posibles candidatos, según Kicker.

¿Cuáles son los cuatro candidatos en carpeta?

El Bayer 04 intentó fichar en invierno al internacional francés sub-19, Desiré Doué. El Stade Rennes rechazó una oferta que, según se decía, superaba los 20 millones de euros. La cifra puede sonar elevada si se tiene en cuenta que es un joven de 18 años que aún no es un jugador habitual en la Ligue 1 y ha oscilado entre el once inicial y el banco de suplentes: jugó casi el 55% de los minutos posibles en un total de 42 partidos, marcando cuatro goles en el proceso.

Su tiempo de juego no hace justicia a los informes que lo acreditan como un futbolista técnicamente hábil. Su precio de 40 millones puede que lo sea, aunque Leverkusen solo quiere extenderse a 25 millones más bonificaciones y una parte de su reventa, lo que llevaría el paquete a superar los 30 millones.

Se sabe que los 10 no tienen precio y los mejores talentos pueden volverse caros muy rápidamente. Otro jugador en la lista del Bayer 04 es Matias Soulé, de la Juventus, que marcó once goles como cedido en el Frosinone Calcio. En el verano de 2023, el argentino apenas valía diez millones de euros porque aún no había dejado una huella realmente profunda en la Serie A. Ahora, su coste se negocia entre los 35 y 40 millones.

En menor medida y con valoraciones cercanas, aparecen Brajan Gruda, del Mainz 05, y Bilal El Khannouss, del KRC Genk de Bélgica. Es poco probable que Leverkusen consiga una ganga en el mercado. La competencia es feroz y la directiva remarca que tener a un jugador que se acostumbre durante un año al ritmo de la Bundesliga haría la diferencia cuando Wirtz diga adiós.

Doué todavía es considerado el principal candidato. Sobre todo, porque el jugador ya dejó claro en enero su deseo de pasar al club. De lo contrario, las Aspirinas no habrían entablado negociaciones concretas con el Rennes. Además, con relación a su edad, el joven de 18 años es el que mayor desarrollo esperan respecto a los otros tres aspirantes. Las negociaciones serán claves para llegar a un acuerdo.