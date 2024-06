Marco Reus seguiría su carrera en el LA Galaxy de la MLS

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Marco Reus tendría todo arreglado para seguir su carrera en el LA Galaxy de la MLS.

Una triste despedida

No cabe ninguna duda de que los últimos dos años para el número 11 de Borussia Dortmund han sido muy duros. Ya en el inicio de la temporada pasada había perdido la capitanía y como si ello fuera poco, perdió la Bundesliga en la última jornada.

Y para ponerle una guinda al postre, su último partido en el club negriamarillo fue la final de Champions League del pasado sábado, donde cayeron 2:0 a manos del Real Madrid. El recuerdo de la afición con él va más allá de lo deportivo, pero no haya podido levantar un nuevo trofeo, seguramente, sea algo que le duela por lo que resta de su vida siendo aficionado del club.

Reus está a un paso del LA Galaxy

Ahora bien, en el futuro el hecho de que sea un simbolo no pesó. Ya desde el invierno se venía discutiendo su salida porque su nivel y físico ya no es el de sus mejores momentos. Ante esto, la directiva no tuvo ningún problema en comunicarle que no seguiría. Y ante esto, surgió el interés pleno de la MLS.

Primero fue Charlotte, quienes tienen el derecho a descubrimiento, pero en las últimas horas LA Galaxy habría avanzado en conversaciones con el alemán. Él ya ha comunicado que tiene muchas ganas de llegar y firmaría un contrato de 2 años de duración. Lo que parecía que no iba a suceder nunca, pasó. Marco Reus vestirá otra camiseta que no es la de Borussia Dortmund.