Bayer Leverkusen consigue a Jarell Quansah, pero con cláusula de recompra

Está todo acordado entre Bayer Leverkusen y Liverpool FC por Jarell Quansah: llegará por unos 35 millones de euros, aunque los Reds se reservan una cláusula de recompra.

Fuentes encontradas respecto a las cifras del traspaso

De acuerdo con Fabrizio Romano, es inminente la llegada de Jarell Quansah a la Bundesliga. El experto italiano en fichajes afirma que el central del Liverpool se marchará al Bayer Leverkusen con un precio base de 30 millones de euros y 5 millones de euros en variables. Romano también informa que el cuadro inglés han asegurado una opción de recompra como parte del acuerdo, si bien no aclaró la cifra específica de este.

The Athletic, por su parte, informó cifras ligeramente diferentes. La fuente estadounidense habla de una cifra base de 35 millones, más otros seis millones en primas por rendimiento. De momento, The Athletic no ha comentado nada sobre la cláusula de recompra de Romano.

Leverkusen fue a ver a Quansah durante la Eurocopa Sub-21

De todas maneras, el traspaso de Quansah al Leverkusen parece, en cualquier caso, un hecho consumado. Kicker, en un informe publicado en el día de la fecha, confirmó que el director deportivo del Bayer 04, Simon Rolfes, cerró el traspaso en una visita personal a Eslovaquia ayer.

Todo lo que falta es que este complete su examen médico en Leverkusen después de su paso con la selección inglesa sub-21 en el actual Campeonato Europeo de la categoría.