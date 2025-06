Mamelodi 3:4 Dortmund: goleada con sabor a poco para Los Negriamarillos

Borussia Dortmund goleó al Mamelodi Sundowns y se acomodó en su grupo del Mundial de Clubes.

Un primer tiempo con sorpresa

Después de lo que fue el debut fallido ante Fluminense, Borussia Dortmund jugaba contra Mamelodi Sundowns en un partido que pintaba como definitorio. Para ello, Niko Kovac metió desde el arranque a su flamante refuerzo Jobe Bellingham.

Ahora bien, la historia iba a empezar de la peor manera. Lucas Ribero en una fenomenal jugada iba a abrir la lata a favor de sudafricanos, dando la sorpresa total al pronóstico. Sin embargo, a los pocos minutos el portero Williams tuvo un grave error y le sirvió el empate Nmecha.

Luego, en otro error en salida, Guirassy aprovechó para meter el 1:2. Y en una de las últimas del primer tiempo, Jobe Bellingham pudo marcar su primer gol con la camiseta negriamarilla. El primer tiempo dio la sensación de que BVB no cambió el ritmo y los errores africanos le permitieron ponerse en partido.

Mamelodi no dejó relajarse al Dortmund

Ya en la segunda mitad, la sintonía no iba a cambiar. Dortmund se sabía superior y siguió buscando por las bandas. Y en una de las tantas escaladas, Svensson puso el cuarto gracias a un rebote. Empero, Mamelodi no bajo tan rápido los brazos debido a que Rayners aprovechó una pelota parada para descontar. Y después iba a venir el de Mothiba apra darle más emoción al final, pero que no fue suficiente para empatar.

Con esta victoria, Los Negriamarillos escalan la primera posición de su grupo a la espera de lo que haga Fluminense ante el Ulsan HD.