El Bayer Leverkusen empieza mal la temporada pero mantiene su peso en la Bundesliga

La temporada 2025–26 de la Bundesliga ha comenzado con gran intensidad y expectativas renovadas, pero no con el mejor pie para el Bayer Leverkusen, que cayó en la primera jornada ante el Hoffenheim, un tropiezo inesperado para un equipo llamado a pelear en lo más alto de la clasificación. Pese a este inicio complicado, Leverkusen sigue siendo considerado uno de los grandes animadores de la competición. Como campeón en 2023–24 y subcampeón en 2024–25, el club mantiene intacto su estatus, reforzado por fichajes y cambios recientes como la llegada de Erik ten Hag al banquillo. Todo ello lo mantiene en el centro de la atención, tanto mediática como en el mundo de las apuestas deportivas.

El recuerdo de la Supercopa 2024

Leverkusen aún mantiene fresco el recuerdo de la edición de 2024, donde venció al VfB Stuttgart en los penaltis (4-3) tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Ese fue el único título de los de la BayArena en la temporada 2024–25, en la que finalizaron como subcampeones de la Bundesliga, mientras que el campeonato regresaba a manos del Bayern.

El palmarés reciente de Leverkusen lo confirma como protagonista constante: campeón de Bundesliga y Pokal en 2023–24, y subcampeón de la Europa League esa misma temporada. Una trayectoria que lo mantiene en el foco tanto de los aficionados como de los mercados de pronósticos.

La Bundesliga, un terreno fértil para apuestas con goles

Los mercados de apuestas deportivas en la Bundesliga suelen girar alrededor de dos temáticas principales: “Más/Menos 2.5 goles” y “Ambos equipos marcan” (Both Teams To Score, BTTS, en inglés), reflejo de que la liga alemana es una de las más dinámicas en cuanto a goles se refiere

En la temporada 2024-25, alrededor del 60% de los partidos terminaron con más de 2.5 goles, y el porcentaje de BTTS superó el 57%, mientras que el promedio de goles por partido se mantuvo por encima de 3.1.

Estos datos ofrecen una pista clara: la Bundesliga es favorable para quienes apuestan por partidos con goles, y Leverkusen, con su estilo ofensivo, encaja perfectamente en esta lógica.

Competencia y apuestas para el título: Bayern al frente, pero con rivales firmes

Bayern Múnich parte como el claro favorito para repetir como campeón de Alemania, con cuotas que rondan entre 1.30 y 1.40 en las principales casas de apuestas. Por su parte, Bayer Leverkusen se sitúa en torno a 6.50–7.50, mientras que Borussia Dortmund se encuentra en el rango de 7.50–9.00. Estas cuotas reflejan el contexto actual.

Por otro lado, el inicio de temporada trae novedades que pueden impactar en estos pronósticos. La Bundesliga ha introducido nuevas tecnologías como la asistencia semiautomática para el fuera de juego y mayor uso de videoarbitraje, lo que podría reducir errores importantes y alterar levemente resultados, y por ende, las dinámicas en las apuestas deportivas.

Con mercados de goles siempre activos y una competencia feroz encabezada por Bayern, pero con el Leverkusen siempre dando emoción, la Bundesliga 2025-26 se perfila como un escenario apasionante para aficionados, analistas y apostadores por igual.