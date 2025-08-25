Los cinco mejores jugadores de la jornada 1 de la Bundesliga 2025/26

Comenzó la temporada 2025/26 de la Bundesliga y, desde la jornada 1, hay figuras que aparecieron nuestro Top 5 así como recién llegados.

Frederik Rønnow – Union Berlin

Los capitalinos dieron una de las notas del primer fin de semana al sorprender con una victoria por 2:1 ante el VfB Stuttgart. Independientemente de que no terminó con su valla invicta, Rønnow atajó cinco de los seis disparos a portería de los suabos, un número alto que no fue igualado por ningún otro portero y que lo posiciona entre lo mejor de la jornada.

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

En un desastroso debut por parte del equipo de Erik ten Hag ante el TSG Hoffenheim, que se llevó el partido por 1:2, Grimaldo fue lo único destacado para las Aspirinas. Participó en la mayor cantidad de remates a puerta del Werkself (seis, cuatro asistencias y dos en contra) y también asistió al único gol del Leverkusen. Su 73% de duelos ganados fue su mejor marca sobre el terreno de juego y no tuvo incidencia directa en los dos tantos del rival.

Jean-Mattéo Bahoya – Eintracht Frankfurt

Bahoya y Can Uzun fueron parte del espectáculo en la victoria del Frankfurt sobre el Werder Bremen el sábado. El francés marcó dos goles, pero fue el futbolista más activo sobre el terreno de juego en general, con cuatro remates y dos asistencias. Con semejante inicio, es para seguirlo en el futuro.

Luis Díaz – FC Bayern München

El colombiano debutó con toda la pompa en el partido inicial del FC Bayern ante RB Leipzig. Fue una constante fuente de inquietud por la izquierda en la victoria 6:0 de los campeones contra Los Toros Rojos, participando directamente en tres goles (un gol y dos asistencias). Una inclusión que le puede dar muchas alegrías a los bávaros

Harry Kane – FC Bayern München

EL JUGADOR DE LA JORNADA no podía ser otro. Otra temporada, otro hat-trick de Kane para comenzar el 2025/26 de la misma manera que lo terminó. El inglés marcó sus tres goles en la segunda mitad, trabajando bien en conjunto con Olise y Díaz. Harry está decidido a seguir siendo el goleador de la Bundesliga por otro año más.