Nick Woltemade vuelve a ser tema de debate en el FC Bayern München

El nombre de Nick Woltemade vuelve a ser un tema de conversación intenso en los últimos días en el FC Bayern München.

Los bávaros siguen activo en el final del mercado de pases

La directiva del FC Bayern trabaja entre bastidores para conseguir al menos un nuevo fichaje. Según información de Kicker, varios jugadores, no solo Harry Kane, están preocupados por la reducida plantilla de cara a lo que serán las tres competencias que afrontará el cuadro bávaro en la temporada. La directiva tiene reservas sobre el exjugador del RB Leipzig, Christopher Nkunku, incluso si una cesión es una posibilidad.

Es tal la urgencia que hasta Nick Woltemade del VfB Stuttgart volvió a ser objeto de mayor debate hace unos días, a pesar del anuncio de las declaraciones de Uli Hoeneß, que solo quiere cesiones para reforzarse en lo que queda de mercado.

¿FC Bayern puede hacerse con Woltemade?

Woltemade fue considerado durante semanas el principal objetivo del Rekordmeister, pero finalmente el club muniqués no pudo concretar el traspaso. Las exigencias de los suabos eran demasiado altas, ya que no tenían ningún interés real en dejar marchar al jugador de 23 años.

De acuerdo con el informe de la revista, la reunión del consejo de administración tendrá lugar hoy y se debatirán posibles fichajes, el presupuesto disponible y la estrategia del club para los días restantes del mercado. Parece posible que se vuelva a hablar del Woltemade, pero aún no está claro si el FC Bayern intentará fichar al internacional alemán a pesar de los anuncios públicos de la directiva del Stuttgart.

El campeón de DFB-Pokal exige unos 75 millones de euros por el delantero, más del doble que su valor real de mercado (30 millones). Tiene contrato hasta 2028, por lo que otra posibilidad es que los de Múnich vuelvan a interesarse por el diestro el año que viene.