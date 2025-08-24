¿RB Leipzig podría pedir la repetición del partido ante FC Bayern München?

La DFB admitió que anuló de manera indebida el gol del 4:1 de RB Leipzig ante FC Bayern München. ¿Los Toros Rojos pedirán la repetición del partido?

El primer error arbitral de la temporada en la Bundesliga

El viernes, en el inicio de la Bundesliga, el RB Leipzig parecía haber reducido la desventaja a tres goles en lo que luego fue una derrota por 6:0 ante los bávaros. Solo tras enérgicas protestas (incluida la tarjeta amarilla a Joshua Kimmich por quejarse), el tanto de Antonio Nusa fue anulado en el minuto 64, casi cinco minutos después de su anotación.

¿El motivo? Castello Lukeba, del Leipzig, había iniciado mal la jugada con un tiro libre, saliendo con un regate en vez de hacerlo con un pase. Sin embargo, el referí Florian Badstübner y su equipo en el campo no se dieron cuenta inicialmente. El exárbitro Manuel Gräfe, hoy analista para el periódico BILD, especuló sobre lo ocurrido y dio un punto de vista muy importante sobre el problema que esto acarrearía:

«Está claro que el juez de línea no se dio cuenta de que el balón no estaba en reposo. El VAR, sin duda, intervino. Pero, según el protocolo, la decisión de que si un balón está en reposo o no es del equipo arbitral, el VAR no puede intervenir en esta situación. Para que fuera técnicamente correcto, lo presentaron como si el juez de línea se lo hubiera dicho al árbitro cinco minutos más tarde».

📸- This is why Leipzig's goal was disallowed:



• Leipzig is awarded a free kick



• Instead of passing the ball from the free kick, Lukeba moves the ball, dribbles and then passes it



• Leipzig scores after Lukeba's pass pic.twitter.com/CRLufP63lP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 22, 2025

El análisis de Gräfe no pasó desapercibido y Alex Feuerherdt, director de Comunicación y Relaciones con los Medios de los Árbitros de la DFB, confirmó a Kicker del error del equipo arbitral:

«Desafortunadamente, ninguno de los árbitros en el campo se dio cuenta de que Lukeba simplemente manejó el balón en lugar de ejecutar el tiro libre correctamente. El gol posterior fue revisado por el VAR. Pero, en rigor, revisar la ejecución de un tiro libre antes de un gol no forma parte de sus funciones. Debido a las protestas inusualmente vehementes del FC Bayern, el árbitro se vio obligado a consultar con el VAR sobre este asunto. El VAR decidió entonces, en el espíritu futbolístico, hacer una excepción y al final, se tomó la decisión correcta de no conceder el gol. El objetivo debe ser resolver esta situación, por extraña e inusual que sea, correctamente en el campo».

Igualmente, RB Leipzig no apelará contra FC Bayern

Con el error siendo reconocido de forma pública, Gräfe tomó la lanza nuevamente en BILD y planteó una nueva situación:

«Sin duda, era en beneficio del fútbol que el error de un chico al pasarse el balón varias veces no resultara en gol. Pero técnicamente no es correcto. Y, por supuesto, siempre surge la pregunta: ¿cómo se tramitaría una apelación?».

En términos generales, RB Leipzig tiene al alcance la chance de intentar presentar un reclamo en la DFB. El propio Feuerherdt confirmó la posibilidad, lo que podría invalidar el resultado final del encuentro. Sin embargo, según RBlive, Los Toros Rojos no lo harán porque no sienten que una apelación merezca la pena.

Abogados externos estimaron que las probabilidades de que salgan victoriosos ante un tribunal deportivo eran del 50%. El reglamento de la DFB estipula que un partido siempre se considera válido, incluso si se investigan situaciones o decisiones ilegales durante la revisión del vídeo. Por lo tanto, el vigente campeón de la Bundesliga no tiene motivos para temer consecuencias legales y su goleada se mantendrá a salvo.