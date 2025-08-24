Los padres de Jobe Bellingham irrumpen en el vestuario del Borussia Dortmund

Los padres de Jobe Bellingham acosaron a Sebastian Kehl por la decisión de Niko Kovač de sacarlo en el descanso de St. Pauli – Borussia Dortmund.

Malestar con los padres de Jobe Bellingham

El entrenador del BVB, Niko Kovač, fue implacable en su decisión de sacar a Jobe del campo de juego después de tan solo 45 minutos. En la rueda de prensa, el croata reveló que estaba muy insatisfecho con la forma en que todo el equipo jugó antes del descanso y que cualquiera podría haber sido sustituido.

Según informan Sky Sport y BILD, los padres de Bellingham se aparecieron en el vestuario después del pitido final en el Millerntor-Stadion. Como el padre Mark y la madre Denise son rostros conocidos entre el personal de BVB, el personal de seguridad les permitió el acceso sin obstáculos.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kehl frena el asunto en seco

Sin embargo, ambos tuvieron un altercado con Kehl. Los informes sobre lo sucedido son imprecisos, pero el padre Mark habría sido muy emotivo en sus críticas al desempeño del Dortmund y a la sustitución de su hijo.

Para los directivos del cuadro aurinegro, los padres de Bellingham claramente se pasaron de la raya. Kehl dejó claro el domingo que un incidente así no se repetiría:

«Sin embargo, el área del equipo está reservada para jugadores, entrenadores y directivos, no para familias ni agentes. Esto no volverá a suceder. Se lo hemos dejado claro a todos los implicados».