FC Bayern 6:0 Leipzig: El campeón arranca a un ritmo Harry Kane

En el día de hoy, FC Bayern inauguró la Bundesliga con una gran goleada ante RB Leipzig, que solo fue un partener.

Un primer tiempo donde Olise acomodó la victoria

Si bien había mucha expectativa en el arranque del partido porque históricamente han salido grandes partidos entre los dos, este no fue el caso. A Bayern solo le hicieron falta 42′ minutos para que Olise firme un doblete y Luis Díaz se estrene en los arcos de Bundesliga. Leipzig nunca encontró los caminos y hasta se podría decir que nunca se entiendo el planteo que hicieron en los primeros 45 minutos. Y, como si ello fuera poco, el segundo tiempo fue demoledor.

Bayern explotó todas las debilidades de Leipzig

Arrancando la segunda mitad, Ole Werner intentó dar un giro a la historia sacando a Diomané y a Openda para meter a Romulo y a Nusa. Sin embargo, el desarrollo del partido no cambió en lo más mínimo. Harry Kane firmó su primer gol al 64′, 10 minutos después su segundo y 3 minutos de ello su hat-trick. Sí, en 13 minutos marcó un hat-trick y es el séptimo triplete que marca en la Bundesliga. Bayern inició una Bundesliga con un claro mensaje: vamos por todo.