Los 3 partidos destacados de la primera jornada de la Bundesliga

En el día de hoy, la Bundesliga dará su puntapié inicial y te traemos los 3 partidos más destacados de la jornada

Bayern y RB Leipzig harán la inauguración

Sin ninguna duda, todos los focos de la jornada estarán puestos en el único turno por jugarse en este viernes. Toros y Bávaros darán el pitido inicial de una nueva jornada de Bundesliga para inaugurar la temporada. En el sector visitante es todo incertidumbre con la llegada de Ole Werner y varias salidas claves como las de Benjamin Sesko. Mientras que, por el otro lado, Luis Díaz es el gran aliciente de este mercado para el sector local.

Borussia Dortmund tiene un duro desafío en la primera jornada de Bundesliga

El verano ha estado un poco lejos de lo soñado para los aficionados de Borussia Dortmund. Apenas ha llegado Jobe Bellingham, quien podría arrancar como titular en esta Bundesliga, pero que no parece ser suficiente. Y, como si ello fuera poco, la visita a St. Pauli parece ser más que complicada después de lo que fue un deslucido debut en la DFB Pokal donde ganaron por la mínima al Rot-Weiss Essen de la tercera categoría del fútbol alemán.

Un duelo con mucha historia entre HSV y Gladbach

Si uno ve este cartel dirá que es un clásico duelo de la Bundesliga, sin embargo, la gran nota del partido es que será la gran vuelta de Hamburger SV tras seis temporadas en la 2.Bundesliga. En la década del 80′ se disputaban campeonatos, pero ahora la cosa cambió. Pero no deja de ser un duelo con mucha expectativa en Alemania.