Borussia Dortmund última detalles por Anselmino y Chukwuemeka

Borussia Dortmund continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes de este 2025 y hoy dos nuevos nombres: Chukwuemeka y Anselmino. El club alemán busca consolidar un proyecto competitivo tanto en la Bundesliga como en Europa. En las últimas horas se conocieron importantes avances respecto a dos operaciones clave que involucran a futbolistas jóvenes con gran proyección internacional.

El primero de ellos es Carney Chukwuemeka. El mediocampista, actualmente en el Chelsea, será transferido de manera permanente al Borussia Dortmund por una tarifa cercana a los 20 millones de euros. El acuerdo está prácticamente cerrado y representa una apuesta firme del club alemán por un jugador con calidad técnica y futuro en el más alto nivel.

Carney Chukwuemeka y Aaron Anselmino, las claves del acuerdo con Chelsea

Junto a esta incorporación definitiva, Dortmund también logró acordar la cesión de Aaron Anselmino. El joven defensor argentino, propiedad del Chelsea, llegará en calidad de préstamo por una temporada. Este movimiento no incluirá opción de compra, por lo que el futbolista regresará al club inglés al finalizar la campaña.

El visto bueno para el préstamo fue dado en la jornada de ayer, lo que permitió avanzar rápidamente en los últimos detalles contractuales. De este modo, Dortmund asegura un refuerzo defensivo importante sin comprometer recursos a largo plazo. El Chelsea, por su parte, mantiene el control del futuro del jugador mientras le permite ganar experiencia en un club competitivo.

Con estas operaciones, el Borussia Dortmund reafirma su estrategia de fichar jóvenes talentos capaces de desarrollarse en un entorno exigente. Chukwuemeka representará una inversión a futuro en el mediocampo, mientras que Anselmino aportará frescura en la zaga defensiva. Ambas incorporaciones fortalecen la plantilla y muestran la ambición del equipo alemán en este mercado de pases.