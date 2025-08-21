Borussia Dortmund a un paso de cerrar a Fabio Silva

El mercado de fichajes vuelve a agitarse en Europa con una noticia que genera gran expectativa. Según informó Sky Sports, Fabio Silva está muy cerca de convertirse en jugador del Borussia Dortmund. El joven delantero portugués, de apenas 23 años, podría dar un gran salto en su carrera tras su paso por los Wolves.

Las negociaciones entre los clubes todavía no están completamente cerradas. Aunque el acuerdo personal entre Silva y el Dortmund ya está definido, todavía restan algunos detalles por resolver. La directiva del conjunto alemán y la de los Wolves continúan trabajando para que la operación llegue a buen puerto en los próximos días.

Negociaciones entre Wolves, Borussia Dortmund y Fabio Silva

En lo que respecta al jugador, todo parece encaminado. Silva ya llegó a un acuerdo contractual con el Borussia Dortmund hasta el año 2030, lo que demuestra la confianza depositada en él. Además, se encuentra preparado para realizar el reconocimiento médico, paso fundamental antes de oficializar el traspaso.

Desde la perspectiva de los Wolves, la salida del portugués permitiría liberar espacio en la plantilla y dar un nuevo rumbo al proyecto deportivo. En Dortmund, en cambio, la llegada de Silva representaría una apuesta estratégica por un atacante joven, con proyección y experiencia en competiciones europeas.

El fichaje también ilusiona a los aficionados del club alemán. Con su talento y capacidad goleadora, Fabio Silva podría convertirse en una pieza clave para reforzar el ataque de un equipo que busca pelear en la Bundesliga y la Champions League. Si las negociaciones concluyen de manera exitosa, el delantero tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en uno de los grandes de Alemania.

La expectativa crece y el anuncio oficial podría producirse muy pronto. Dortmund aguarda cerrar los últimos detalles para confirmar a Silva como nuevo refuerzo.